In ultima vreme au aparut in spatiul public tot felul de interpretari, tot felul de pareri, tot felul de dezinformari referitor la ceea ce se intampla in zonele medicale, mergand pana la amenintari cu dosare penale, ceea ce m-a determinat sa va fac o radiografie a modului in care se desfasoara activitatea in sectorul medical.

Avem spitale destinate tratamentului covid19. In principal sunt spitale de boli infectioase sau pneumologie. Sunt cele mai bine dotate cu echipamente de protectie si medicamente (cum este si normal!)

NU INTERNEAZA DECAT PACIENTI COVID19 CONFIRMATI PRIN TEST ARN. Chiar si asa, daca administratia lor si medicii s-ar fi lasat pe echipamentele venite de la nivel central, acestea ar fi fost insuficiente.

Astfel, acolo unde medicii prin comportamentul lor, prin renumele pe care il aveau in comunitatea locala si printr-o atitudine responsabila, s-au straduit sa-si asigure, prin relatii personale, completarea echipamentelor de care duceau lipsa”, spunea fratele lui Virgil Musta în urmă cu ceva timp.