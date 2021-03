De câteva săptămâni canadienii se întreabă ce s-a întâmplat cu untul de nu se mai întinde la fel de bine ca înainte, asta după ce o scriitoare de cărți de bucate a adus acest aspect în atenția oamenilor.

Julie Van Rosendaal a postat pe contul său de Twitter un mesaj prin care îi întreba pe oameni dacă și ei au observat că untul nu mai are aceeași textură ca înainte și a promis că va afla care este, de fapt, problema.

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY

— Julie Van Rosendaal (@dinnerwithjulie) February 5, 2021