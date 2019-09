Deși inițial Cătălin Botezatu a dorit să dea declarații presei după ce a ieșit din operație, acesta a decis mai târziu că are nevoie de liniște. Intervenția chirurgicală de acest tip nu este deloc ușoară și este nevoie de timp pentru ca organismul să se obișnuiască cu o parte din colon lipsă. De asemenea, tratamentul bolii este unul agresiv și destul de greu de suportat. Însă designerul se poate vindeca dacă urmează fiecare pas indicat de medici.

Pritena bună a creatorului de mod a venit cu precizări suplimentare, ca urmare a știrilor dramatice apărute în presă.

„În urma telefoanelor primite am înțeles că circulă o știre despre Cătălin Botezatu care spune că este în stare gravă. Nu știu de unde a apărut știrea și care este fundamentul de la care a pornit, având în vedere că sunt puțini oameni care țin legătura cu medicii care se ocupă de el și știu care este starea lui reala de sănătate, despre care va vorbi doar el, dacă va dori să o facă. Niciodată noi, cei apropiați lui. Doar ca să nu mai panicăm cunoscuții lui care m-au asaltat cu mesaje, firești și de încurajare, am ales să pun acest post. Cătălin Botezatu este în perioada de recuperare. Este bine și o să fie foarte bine!”, a spus Monica Vlad.

Are nevoie de mult suport

Cătălin Botezatu are nevoie acum de multă putere și încredere că se va face bine, dar și de rugăciuni și gânduri bune de peste tot, care să-i dea forță.

„REGELE meu superb, @catalinbotezatu1 👑❤️, suntem alaturi de tine, soarele nostru,cu toata inima si tot sufletul; insanatoșire grabnica, te iubesc mai mult decat pot spune cuvintele ❤️🙏🏻 He is the ONE #soulmates #onelove #getwellsoon #prayers🙏 #my❤️#king 👑”, a scris și Raluca Bădulescu, o altă prietenă bună a lui Cătălin Botezatu pe contul ei de Instagram.

