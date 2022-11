Iancu Sterp și Denisa Coțolan se cunosc din liceu. Vedeta a recunoscut motivul pentru care s-au despărțit atunci

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se cunosc din perioada liceului. Cei doi au format pentru prima oară un cuplu când el era în clasa a X-a, iar ea în clasa a IX-a, însă relația lor s-a încheiat din cauza unor „prostii”. În ciuda acestui fapt, cei doi au continuat să își vorbească, iar după șapte ani de zile s-au recuplat.

Fratele mai mic al lui Culiță Sterp a recunoscut că nu-i vine să creadă nici acum că formează din nou un cuplu cu Denisa Coțolan. Cei doi s-au mutat împreună la Timișoara, unde șatena este studentă.

„Noi ne știm din liceu, eu eram clasa a X-a, iar ea a IX-a și noi am fost împreună atunci. Eram mai mici… și ne-am despărțit din niște prostii. Am tot păstrat legătura, ea a avut o altă relație lungă, de șapte ani.

Rar așa, de Crăciun și vara vorbeam. De Crăciun se așezau astrele să vorbim noi și vara mai vorbeam. Acum, pentru că nu puteam să stingem focul ăsta dintre noi, am zis să facem pasul ăsta.

Dacă suntem îndrăgostiți unul de altul e păcat să stăm cu persoana greșită. S-a adeverit să fim împreună, ceea ce eu îmi doream foarte mult încă din liceu, la fel și ea”, a povestit, recent, Iancu Sterp în cadrul unei emisiuni TV de pe PRO TV.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se vor căsători: „Nu mai dau înapoi”

Iancu Sterp a spus atunci că trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovelele spaniole, reamintindu-le oamenilor că are de gând să își oficializeze relația prin sfânta taină a căsătoriei.

Vă amintim că fratele mai mic al lui Culiță Sterp a anunțat cu câteva zile în urmă că este gata să se însoare cu iubita sa. Acesta le-a arătat fanilor săi cât de gospodină este iubita sa, motiv pentru care nu mai vrea să o piardă din nou.

„Eu nu mai am cuvinte. Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi. Priviți ce gospodină desăvârșită”, a spus acesta pe Instagram, arătându-le fanilor lui ce masă bogată a pregătit Denisa.

Rămâne de văzut dacă cei doi chiar se vor căsători, având în vedere că nu se știu mai multe detalii despre marele eveniment.

„Uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a declarat, anterior, Iancu Sterp în cadrul unui interviu acordat pentru WOWbiz.ro.