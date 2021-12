Marius Budăi are parte de o lovitură dură: E stupid. Nu poate organiza nici măcar o licitaţie pentru asistenţă ca lumea

Totodată, Cristian Ghinea a spus și că Marius Budăi nu poate organiza „nici măcar o licitaţie pentru asistenţă ca lumea”.

„Ministerul Muncii a cerut bani de asistenţă tehnică din PNRR ca să facă legea pensiilor. Dacă ar fi inteligent, ministrul Budăi ar face legea fără asistenţă, nu îl obligă nimeni. Mai ales că se dă expert pe domeniu. Dar e atât de stupid încât nici măcar o licitaţie pentru asistenţă nu poate organiza ca lumea. I-a luat mult să citească ce are de făcut şi a ajuns să întrebe Banca Mondială abia acum. Pericol: stupid people la guvernare”, a declarat Cristian Ghinea.

Ce spune Marius Budăi despre pensii?

Într-un interviu acordat la România Tv, Marius Budăi a vorbit anterior despre majorarea pensiilor şi alocaţiilor. Potrivit acestuia, aceste lucrur sunt deja aprobate şi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Pe de altă parte, ministrul a ținut să sublinieze faptul că alocaţiile pe ianuarie se plătesc în luna februarie.

Referitor la majorarea pensiilor, ministrul Muncii anunță că a mai fost finalizat marți ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici, conform căruia, toate persoanele care au pensii sub 1.600 de lei să îl primească.

„Avem doua proiecte de OUG, unul pentru majorarea alocațiilor, unul pentru majorarea pensiilor. Am terminat astazi si ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici.

Acea suma se ia o singura data. Daca puneam 1.500 pragul, tot era cineva care nu lua. Pensia medie este de 1600 de lei, aceasta a fost logica, sa se acorde tuturor celor care sunt sub pensia medie. Toti am spus in perioada asta ca trebuie sa-i aparam pe cei mai saraci”, a spus el.

În ceea ce privește situația alocațiilor, ministrul susține că acestea vor fi plătite majorate din luna februarie. Totodată, el a precizat și despre ce sume este vorba. Conform ministrului, elevii cu vârste cuprinse între 2-18 ani vor primi 243 de lei.