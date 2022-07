O fostă prezentatoare de la PRO TV surprinde! Nimeni nu s-ar fi așteptat. A avut de-a face cu multe dificultăți

Este vorba despre Andreea Liptak, fosta colegă a lui Mihai Dedu la PRO TV. Aceasta prezenta știrile dimineții, până ca locul ei să fie luat de către Lavinia Petrea. La rândul său, soțul fostei prezentatoare a încheiat colaborarea cu PRO TV.

După ce au plecat de la pupitru, cuplul s-a confruntat cu mai multe dificultăți, însă nu a renunțat și a ajuns să se bucure astăzi de un succes impresionant. Mai precis, aceștia sunt implicați într-o afacere fructuoasă a unei companii de înfrumusețare care vinde produse cosmetice și suplimente nutritive.

Dezvăluirea făcută de fosta prezentatoare

Andreea Liptak a scris pe pagina sa de socializare că s-a trezit la 4 dimineața și a ajuns acasă la 9-10 seara, timp de 7 ani, pentru a putea achita un credit în franci elvețieni.

„Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, a scris Andreea Liptak pe pagina sa de Facebook.

Provine dintr-o familie simplă

În urmă cu ceva vreme, Andreea Liptak a scris tot pe pagina sa de socializare că s-a născut „într-o familie simplă”. Tatăl ei era ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, în timp ce mama ei a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve „Refacerea” din Arad.

„Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve „Refacerea” din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte. Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la Pro TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. Şase luni am muncit în Pro TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a scris Andreea Liptak pe Facebook.