Adevărul despre mașinile electrice. Longevitatea bateriei și anxietatea privind autonomia sunt preocupări majore când vine vorba de vehiculele electrice, dar studiul de față aduce date care temperează aceste temeri.

Potrivit cercetării, bateriile vehiculelor electrice ar putea dura cu mai mult de o treime decât au indicat testele producătorilor, informează Autoblog.

Examinând diferite scenarii de descărcare pe o perioadă de doi ani, studiul a determinat că îmbătrânirea indusă de timp a fost mai importantă în estimările speranței de viață a bateriei unei mașini electrice.

Adevărul despre mașinile electrice. Testele de proiectare a bateriei nu au replicat utilizarea în lumea reală

Unul dintre pașii importanți în producția vehiculelor electrice este testarea designului bateriilor pentru a determina speranța de viață. Pentru a efectua teste cât mai rapid, cercetătorii și inginerii ar trebui să încarce, descarce și reîncarce rapid bateriile de mai multe ori. Deși această formă de testare a duratei de viață este eficientă, nu reproduce utilizarea în lumea reală.

Potrivit unui studiu publicat în Nature Energy, în aplicațiile din lumea reală, bateriile vehiculelor electrice ar putea dura cu 40% mai mult decât au indicat testele. Studiul a testat 92 de baterii comerciale litiu-ion, timp de mai bine de doi ani, creând patru profile de descărcare.

„Spre surprinderea noastră, conducerea mașinii cu accelerare frecventă, frânare, care încarcă puțin bateriile, cu opriri pentru a intra într-un magazin și lăsarea bateriilor să se odihnească ore în șir, le ajută să dureze mai mult decât s-a crezut, așa cum au indicat teste de laborator”, explică Simona Onori, autor principal al studiului, profesor asociat de științe energetice la Stanford Doerr School of Sustainability.

Anterior, inginerii au presupus că îmbătrânirea ciclului de descărcare și reîncărcare era un factor mai important decât îmbătrânirea indusă de timp. Deși acest lucru este valabil pentru vehiculele comerciale, nu se aplică și consumatorilor ale căror vehicule electrice nu sunt utilizate sau se încarcă în mod constant.

Cu alte cuvinte, conducerea unui vehicul electric și a unui vehicul cu motor clasic într-un mod similar are ca rezultat o speranță de viață mai mare a bateriei.

Odată cu rezultatele studiului publicate, poate producătorii auto își vor actualiza software-ul de gestionare a bateriei pentru a optimiza mai bine utilizarea bateriei și speranța de viață.

Prețurile bateriilor mașinilor electrice sunt vor continua să scadă

Adevărul despre mașinile electrice. Bateriile reprezintă aproximativ o treime din prețul unui vehicul electric, așa că scăderea prețurilor lor este o veste bună pentru consumatori. În 2024, prețurile bateriilor au scăzut cu 20%, marcând cea mai puternică scădere din ultimii cinci ani.

Creșterea producției de celule și prețul redus al materialelor au fost doar doi dintre factorii care au împins bateriile la un preț de 115 USD pe kWh, în ultimul an. Prețurile bateriilor vor continua să scadă sub pragul de 100 USD per kWh din 2026. Până în 2030, prețurile sunt de așteptat să scadă până la 69 USD per kWh.

Deși principalii producători de baterii, precum CATL și BYD, reduc prețurile pe fondul unui război al prețurilor bateriilor pentru vehicule electrice din China, producătorii auto mai mici resimt presiunea.

Iar vânzările mai lente ar putea determina producătorii de baterii să reducă producția. Este un act de echilibru care ar putea echivala cu falimentul, atât pentru startup-uri, cât și pentru micii producători auto.

Concluzie

Durata de viață mai lungă a bateriei este un avantaj net pentru adoptarea vehiculelor electrice, în special pentru cei preocupați de autonomie.

În plus, având în vedere că prețurile bateriilor vor continua să scadă, prețul vehiculelor electrice va fi probabil egal cu cel al mașinilor pe benzină în următorii câțiva ani.