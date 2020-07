Bătălia pentru alegerile locale a început și tot așa au început să apară și fake news-urile. Un exemplu de fake news petrecut în această dimineață este cel legat de știrea difuzată de Newsweek cu titlul „PNL, USR – PLUS și PMP s-au înțeles pe locale la București”. Sursa citată a susținut că, pe ultima sută de metri, PNL, USR – PLUS și PMP au ajuns la o înțelegere pentru candidaturi comune la sectoarele din București. „Surprinzător, poate, dar PNL nu are cele mai multe candidaturi. Pe de altă parte, amenințarea lui Traian Băsescu a funcționat”, au spus cei de la Newsweek.

Eugen Tomac a infirmat imediat toată această informație. Liderul PMP a susținut într-o postare pe Facebook, că partidul pe care îl conduce nu a fost invitat în Alianța pentru București. El a fost extrem de categoric și a arătat că nu a existat nici o negociere în sensul celor speculate în presă.

Clarificările date de Eugen Tomac nici nu au contat pentru Newsweek. Aceștia au insistat să susțină contrariul și au inventat o altă știre falsă. Au venit cu un update la informația falsă dată inițial și au spus că a picat înțelegerea dintre cele trei partide.

Cu alte cuvinte, Newsweek a continuat să vorbească de o înțelegere, deși Eugen Tomac a fost categoric: „Nu am avut ieri nicio negociere, singura persoană cu care am discutat în această perioadă în mod onest a fost Nicușor Dan pe care îl cunosc de 20 de ani”.

Clarificările lui Eugen Tomac

„Clarificări legate de candidaturile PMP la București.

Situația este foarte simplă, PMP nu a fost invitat în Alianța pentru București. USR se opune.

Nu am avut ieri nicio negociere, singura persoană cu care am discutat în această perioadă în mod onest a fost Nicușor Dan pe care îl cunosc de 20 de ani.

PMP este dispus oricând să creeze o alianță în jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o listă comună pentru Consiliul General. Aceasta trebuie să fie creată și agreată de candidat, fiind echipa alături de care va lucra. De asemenea, candidați comuni la toate sectoarele. Așa arată o alianță de învingători.

PMP are candidați care și singuri vor învinge PSD-ul, însă într-o alianță putem câștiga în cel puțin 5 sectoare. Separat, în cel mai fericit caz, un singur sector va avea primar de dreapta.”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.