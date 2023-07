În urmă cu ceva vreme, Gabriela Firea, fostă ministră a Familiei și Egalității de Șanse, a fost invitată la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a povestit despre relația și căsnicia cu Florentin Pandele.

Firea e la al doilea mariaj după moartea primului soț

Firea este căsătorită cu primarul din Voluntari, Florentin Pandele, cu care are doi băieți, Zian Mihail și David Petru. Puțină lume știe că Gabriela Firea a fost o femeie văduvă după moartea fostului soț, Răsvan Firea. Cei doi au fost împreuna din 1993 și până în 2010, când acesta a suferit un atac cerebral și, din păcate, a murit. Din primul mariaj, Gabriela Firea are un fiu pe nume Tudor.

„Cum v-a cucerit Florentin Pandele în doar trei săptămâni?”, a fost întrebarea adresată de Denise Rifai în cadrul emisiunii.

„Credeți-mă că dau și eu timpul înapoi și sunt la fel de uimită de fiecare dată. Cum s-a întâmplat totul atât de repede, atât de neașteptat, de neobișnuit, viața mea a luat o cu totul și cu totul altă turnură, și la nivel intim-personal, și ulterior și profesional. Nu pot decât să-mi explic că așa a fost să fie și că așa ne-a fost scris și așa a vrut bunul Dumnezeu” a spus Gabriela Firea.

I-a fost teamă de depresie

„Eu mă rugam de fiecare dată, după tragedia cu Răzvan, să-mi dea bunul Dumnezeu tărie să pot să merg mai departe, să fiu o mamă bună pentru Tudor și să pot să am o viață activă așa cum am fost și înainte, să nu intru într-o stare de depresie foarte gravă cum am avut primele luni și să nu mi se oprească tot ceea ce putea să-mi ofere viața de la acea vârstă înainte, pentru că nu eram nici foarte tânără, nici foarte în vârstă”, a mai spus Firea.

După ce a trecut printr-o mare suferință în urma morții fostului ei soț, Răsvan Firea, Gabriela Firea a avut parte de o rază de soare în viața ei, respectiv actualul soț, Florentin Pandele.

Fosta ministră a Familiei și Egalității de Șanse nu-și explică motivele pentru care bărbatul a reușit s-o cucerească în doar trei săptămâni, dar consideră că destinul este cel care i-a adus împreună și crede cu tărie că Florentin Pandele este ultimul bărbat din viața ei, orice s-ar întâmpla.