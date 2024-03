Investițiile publice susțin activitatea economică

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, subliniază importanța investițiilor publice în economia României și necesitatea ca acestea să fie considerabil mai mari decât deficitul bugetar, având în vedere resursele europene disponibile. Dăianu a emis aceste declarații în contextul în care deficitul bugetar al țării a fost în ultimii doi ani în jurul valorii de 6% din PIB, iar cheltuielile de capital au fost reduse pentru a se ajusta deficitul.

El transmite într-o postare pe pagina de internet a Consiliului Fiscal că „această interpretare a relaţiei între deficit şi investiții publice este incorectă”.

Potrivit lui Dăianu, între jumătate și 60% din investițiile publice, care au reprezentat o medie de peste 5% din PIB în ultimii ani, au fost finanțate din fonduri europene. Deși cheltuielile europene afectează deficitul bugetar prin cofinanțare și costurile împrumuturilor din PNRR, impactul lor este mult mai mic decât aportul lor la bugetul public al României.

De asemenea, Daniel Dăianu a evidențiat că investițiile publice susțin activitatea economică, cresc PIB-ul potențial și ajută la echilibrarea balanței de plăți.

„Dacă banii europeni nu ar exista şi am face abstracţie de partea de cofinanţare şi costul împrumuturilor din PNRR, deficitul ar rămâne la aceeaşi mărime, dar cu relaţia amintită într-o altă lumină – fiindcă deficitul ar fi considerabil mai mare decât investiţiile publice ce s-ar rezuma la cheltuieli de capital (care sunt finanţate din resurse proprii şi împrumuturi). Să ne gândim, de pildă, că în 2023 investiţiile publice au fost de 5,9% din PIB, din care cele finanţate din bani europeni au fost peste 3,6% din PIB. În acelaşi an, deficitul în metodologie europeană/ESA a fost de circa 6% din PIB. Această constatare necesită un addendum: lipsa banilor europeni ar slăbi mult economia şi ar reduce veniturile fiscale, ceea ce ar mări deficitul bugetar (sau ar reduce, chiar anula, „beneficiul” din dispariţia necesarului de cofinanţare)”, susţine Daniel Dăianu.

Stabilitatea leului este esențială, spune Daniel Dăianu

Economistul a avertizat că un deficit bugetar mare exercită presiune asupra politicii monetare, deoarece stabilitatea leului este esențială pentru a menține atractivitatea obligațiunilor românești pentru finanțatori. Mai mult, Dăianu a subliniat importanța creșterii veniturilor fiscale pentru a consolida fiscal și a corecta deficitul bugetar, iar lipsa acestei corecții ar putea să atragă ieșiri de capital din țară și să crească costurile finanțării și refinanțării.

„Nu discutăm acum că aceşti bani cresc puternic lichiditatea din piaţă şi pot îngreuna gestionarea de către BNR a situaţiei pe piaţa monetară. Un deficit bugetar mare exercită presiune asupra politicii monetare, dat fiind că atractivitatea obligaţiunilor româneşti depinde de stabilitatea leului – care să facă randamentele pentru finanţatori atractive. Un deficit mare şi o consolidare fiscală incertă cresc aversiunea faţă de risc şi pot induce ieşiri de bani din România, pot creşte randamentele cerute de finanţatori (costul finanţării şi refinanţării). Aceasta s-ar vedea atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Şi din acest motiv BNR pledează pentru consolidare fiscală. Este de subliniat că România nu face parte din Zona Euro, deci există un risc valutar”, susţine Daniel Dăianu.

Conform preşedintelui Consiliului Fiscal, faptul că Olivier Blanchard, fost economist-şef al FMI, îndeamnă state din UE să nu se grăbească cu reducerea deficitelor, date fiind creşterea economică anemică şi nevoia de a mări cheltuielile de apărare, nu este de ignorat.

Atingerea nivelului de 2% din PIB deficit bugetar nu este un capriciu al instituțiilor europene

Daniel Dăianu subliniază că el are în vedere Zona Euro, unde nu există risc valutar, şi ţări care au deficite sub cel din România. Ţara noastră are creştere economică notabilă şi beneficiază de resurse europene considerabile. În plus, corecţia trebuie făcută în ani de creştere economică şi când infuzia de bani europeni este masivă.

„Se observă şi în impactul asupra politicii monetare cât de atent trebuie să fie examinată relaţia între deficitul bugetar şi investiţiile publice, fondurile europene. O interpretare adecvată pune în relaţie deficitul bugetar cu investiţiile publice din resurse proprii sau împrumutate; pentru 2023, ar fi circa 6% deficit bugetar faţă de circa 2% din PIB cheltuieli de capital. Se observă ce distanţă este între cele două procente. Un deficit de această mărime trebuie să fie corectat, fie şi în mod gradual. Agenţiile de rating apreciază în ratingul suveran volumul resurselor europene disponibile, al rezervelor BNR, creşterea economică, datoria publică, îndatorarea externă totală a ţării, dar au în vedere nu în cele din urmă corecţii bugetare care să asigure sustenabilitate bugetară”, a explicat Daniel Dăianu.

Economistul subliniază că atingerea nivelului de 2% din PIB deficit bugetar potrivit noului cadru de guvernanţă fiscală din UE (ce reclamă şi un spaţiu fiscal în raport cu tradiţionalul 3% din PIB) nu este un capriciu al instituţiilor europene, al unor economişti, ci este un deziderat de bun-simţ pentru construcţiile bugetare, într-o lume cu mult neprevăzut şi provocări enorme.

„Este o teză greşită, ce încă se aude la noi, că un deficit de 3% din PIB împiedică dezvoltarea, ar echivala cu austeritate. Se omite că BNR nu emite moneda de rezervă şi că România are deficite prea mari, inclusiv externe. România are o piaţă financiară internă foarte subţire, ce nu ajută finanţarea deficitului – băncile au expunere limitată şi nici nu poţi miza excesiv pe fondurile de pensii ca finanţatori. Iar a te finanţa numai pe piaţa externă este foarte periculos”, explică Daniel Dăianu.

PNRR joacă un rol-cheie

El susţine că dezvoltarea se stimulează prin producţie de bunuri publice în volum corespunzător, ceea ce reclamă venituri bugetare substanţial mai mari, prin politici ce încurajează investiţii în producţie cu valoare adăugată înaltă, prin absorbţie masivă de fonduri europene, reforme etc. Iar PNRR, ca şi Cadrul Financiar Multianual joacă un rol-cheie în această ecuaţie.