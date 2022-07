Andreea Esca și Dana Rogoz au fost colege de liceu

O țară întreagă știe cine este Andreea Esca. Prezentatoarea TV nu are nevoie de nicio introducere. Aceasta a devenit emblema știrilor PRO TV prin profesionalismul și seriozitatea de care a dat dovadă, atrăgând sute de fani.

Deși majoritatea oamenilor o urmăresc cu drag seara, când prezintă ultimele noutăți din România, puține persoane știu ce relație are ea cu Dana Rogoz, actrița cunoscută din serialul TV „La Bloc”, în care a interpretat-o pe Mimi, fiica lui Nelu Curcă.

Pe lângă faimă și o carieră de succes în televiziune, acestea împărtășesc și un trecut plin cu amintiri frumoase. Deși pare greu de crezut, Andreea Esca și Dana Rogoz se cunosc din copilărie. Acestea au învățat împreună la aceeași școală, apoi au fost și colege de clasă la liceu (Liceul Gheorghe Lazăr din București), continuând să colaboreze și după finalizarea studiilor, atât în fața camerelor de filmat, cât și în spatele lor.

Andreea Esca știe toate secretele din adolescența Danei Rogoz

Pe scurt, relația lor nu este una de simplă colegialitate, ci de adevărată prietenie. Dana Rogoz, care a devenit recent și regizor și scenarist, filmând propriul ei scurtmetraj, a mărturisit că Andreea Esca este una dintre cele mai apropiate prietene ale ei. Prezentatoarea TV nu a lipsit de la niciun eveniment important din viața actriței. Recent, a fost organizată petrecerea de botez a Liei, fiica cea mică a Danei Rogoz, iar Andreea Esca a fost, bineînțeles, prezentă la marele eveniment.

În urmă cu trei zile, Dana Rogoz a publicat o fotografie în care apare alături de Andreea Esca, în timp ce își ține fetița în brațe. În acea postare, vedeta a notat câteva gânduri despre relația ei cu prezentatoarea știrilor PRO TV. Potrivit spuselor sale, Andreea Esca este cea care îi cunoaște toate secretele din adolescență.

„Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea. Păi amândouă am trăit începutul PRO-ului. Amândouă am fost Lazariste (n.r. – au absolvit Liceul Gheorghe Lazăr din București) și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență”, a scris Dana Rogoz, într-o postare de pe contul ei de Instagram.