Câți bani a cheltuit George Simion pentru nunta sa? Liderul AUR a recunoscut tot

Liderul AUR a recunoscut că a cheltuit propriu-zis 12.000 de euro pentru a organiza nunta multă dorită.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe.

Bâlci se spune în multe părți din țară la serbările câmpenești. Nu mi-e rușine. Nu m-am dus la Monaco să îmi fac nuntă, nu m-am dus la lacul Como. Eu sunt într-un sat din România. Cui îi place de noi e binevenit să vină. Singura rugăminte e să-și pună o cămașă populară sau un tricou cu România”, a declarat, recent, George Simion, potrivit Realitatea PLUS.

George Simion și Ilinca Munteanu se vor căsători mâine

Mâine (27 august 2022), George Simion și aleasa inimii sale, Ilinca Munteanu, își vor unii destinele în fața lui Dumnezeu într-un sătuc din Vâlcea: Oveselu – Măciuca. Nunta lor va avea o tematică tradițională, așa că toți invitații vor trebui să poarte straie populare. Petrecerea va avea loc în aer liber. Nuntașii vor dansa pe un câmp, tot acolo vor fi întinse și mesele cu mâncare.

Tot acolo vor fi amplasate și trei scene (una principală și două secundare), unde vor concerta: Theo Rose, Nicolae Furdui Iancu, Taraful lui Viorel Pană, naistul Nicolae Voiculeț, Ionel Tudorache și Taraful de la Vărbilău, Raluca Diaconu, Carmen Șerban și trupa sa.

Cununia religioasă va fi oficializată într-o bisericuță din lemn care se montează în incinta complexului de patru stele Forest Retreat & Spa.

Liderul AUR a anunțat recent că nuntașii lui vor avea parte de surprize, inclusiv un balon cu aer cald și ateliere de sculptură și lecții de călărie.

„Salutare la toată lumea de aici din Vâlcea. Avem o surpriză pentru cei care vin sâmbătă cu copiii. Vom avea ateliere de călărit. Avem o herghelie de 10 cai și instructori. Vom avea ateliere de păpuși, animatori. Acum se taie iarba, o să avem și ateliere de sculptură, un spectacol cu daci și romani și un spectacol ecvestru. La ora 12:00 avem cununia religioasă.

O să avem și un balon cu aer cald pentru cei care nu vor să meargă până în Cappadocia să vadă lumea de sus. Astăzi este ultima zi în care se pot lua brățările. Cei care s-au înscris deja, vă rugăm să ridicați brățările până duminică pentru a vă ușura accesul în zona nunții noastre”, a spus George Simion într-un videoclip postat pe contul său de Facebook.