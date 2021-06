Adevărata miză a eliminării domiciliului din cartea de identitate: Andrei Caramitru a explicat în amănunt cum pot profita USR PLUS, PNL și UDMR.

Fostul consilier al președintelui USR, Dan Barna, îi felicită pe inițiatorii proiectului de lege, printr-o postare pe Facebook.

Adevărata miză a eliminării domiciliului din cartea de identitate. ”E una dintre cele mai importante reforme”

“Trebuie sa vorbim extrem de serios acum. Despre eliminarea adresei de pe buletin. Pare irelevant – dar e una dintre cele mai importante reforme care trebuie făcute.

Va explic de ce. O mare parte a persoanelor de sub 40-45 de ani stau la alta adresa decât cea din buletin. Vreo 3 milioane stau chiar in cu totul alt oraș. De ce?

Pentru ca este IMPOSIBIL sa îți schimbi adresa dacă nu ai o proprietate pe numele tău. Și chiar dacă ai – e un coșmar birocratic sa îți schimbi domiciliul.

Bun și îmi veți spune. Ce contează?? Contează ENORM:

– banii de la stat se duc in funcție de cati locuitori sunt in fiecare localitate. Acum – merg bani multi spre sate depopulate sau orașe pulverizate – dar NU in zonele unde oamenii s-au mutat (Ilfov, satele din jurul Clujului etc).

Banii ăștia in plus care se duc acolo in pesedistan sunt furați prin TelDrumuri. Puterea rămâne la baronii rosii de unde lumea a fugit.

– Oamenii nu pot vota. Tocmai cei care lucrează, sunt mobili, nu pot vota la parlamentare și locale. Deci PSD ia un scor urias care e total nereprezentativ.

”PNL să înțeleagă că e și în avantajul lor”

Deci chestia asta ar avea un impact IMENS pe cum funcționează Romania. Evident – veți vedea isterie maxima din zona PSD. Sper însă ca PNL sa înțeleagă ca e și in avantajul lor.

Pe cifre – cei care Votează pe liste suplimentare (adică fix oamenii despre care vorbim) se împart între PNL și USRPLUS (cu PNL pe primul loc). PNL ar câștiga astfel cam 0.5-1 milion de voturi. E colosal.

E probabil ok chiar și pentru UDMR deși la prima strigare pare riscant – numărul de votanți creste deci mai greu sa atingă pragul de 5%; însă vor câștiga și vor trece pragul lejer pentru ca sunt foarte multi maghiari care stau și lucrează in alte localitati. Acum vor putea vota și ei.

Acum tot aud ca vai vai e dezastru nu va merge – ca in legi scrie ca te identifici cu domiciliul din buletin. E corect. Însă in lege nu spune ca trebuie sa fie SCRIS pe buletin. Adresa poate fi trecută in chip-ul electronic din buletin sau pe un portal digital care e o extensie a buletinului.

Și cum ai face asta? Simplu. Digital frate. Ai un portal unde trebuie sa îți updatezi simplu domiciliul și rezidenta. Cu dovada – scan utilități sau contract chirie sau adresa de la cont bancar.

”Suntem în 2021 nu la 1800”

Sau pe proprie răspundere. Ceva simplu de tot. Faci o poza și gata. Când te muți – durează 2 minute sa faci schimbarea.

Daca nu facem asta – structural lăsam puterea la baronii rosii și dam un scor urias orice am face pesedeului in următorii multi ani. Vrem asta? Nu. Este o soluție elegantă și normala, așa cum e peste tot in UE? Este. Așa ca hai sa o facem.

Și felicit aici USRPLUS pentru inițiativa. Sper ca și PNL și UDMR sa o susțină – e și in avantajul lor. Hai ca se poate oameni buni. Și nu e nevoie de lege – se poate face cred și prin oug / ordine guvernamentale. Hai mai oameni buni.

PS: mi se pare important sa se adauge pe informația din chip/portal și numărul de telefon mobil și adresa email. Ca sa știe cum sa te contacteze statul rapid dacă e vreo problema. Ca suntem in 2021 nu la 1800″, scrie Caramitru pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.