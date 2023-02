Samantha Markle, sora vitregă a ducesei de Sussex, a acuzat-o pe Meghan de răspândirea unor informaţii false şi defăimare, în urma interviului acordat de cuplul regal celebrei Oprah Winfrey. Sora lui Meghan a cerut despăgubiri de 75.000 de dolari. Un biograf regal susține că procesul în care este implicată ar trebui să o îngrijoreze pe Meghan, potrivit Express.co.uk.

„Dacă aș fi Meghan, aș fi foarte îngrijorat. Judecătorul a decis că în acțiunea deschisă de Samantha Markle pentru calomnie și defăimare împotriva lui Meghan, ea trebuie să fie audiată”, a declarat Tom Bower, autorul cărții ”Revenge: Meghan, Harry and the War between Windsor”.

Judecătorul a respins cererea lui Meghan

Afirmația sa vine după ce o acţiune deschisă în instanţă de Meghan pentru a opri depoziţiile în acest proces civil a fost respinsă de un judecător american. În SUA, depoziția este o declaraţie formală de prezentare a dovezilor, care trebuie făcută de un martor sau de o parte implicată în proces în faţa unui tribunal. În interviul acordat în 2021 lui Oprah Winfrey, Harry şi Meghan au vorbit despre familii, viaţa la curtea regală şi sănătatea mintală. Sora vitregă a ducesei de Sussex susţine, în plângerea depusă în instanţă anul trecut, că Meghan a făcut ”unele declaraţii care se poate demonstra că sunt false şi că au fost făcute cu rea intenţie”.

Este o veste proastă pentru ducesa de Sussex

„Asta înseamnă că Meghan va trebui să răspundă la toate întrebările Samanthei, formulate de avocații ei, mai ales dacă a mințit când a vorbit despre ea și despre tatăl lor, Thomas Markle în interviul cu Oprah Winfrey. Este o veste proastă pentru Meghan”, a continuat biograful regal.

Meghan a depus o moțiune, în septembrie anul trecut, pentru a opri depozițiile, dar judecătoarea Charlene Edwards Honeywell i-a respins moțiunea.

„Meghan are într-adevăr o mare problemă, pentru că, până azi, avocații ei au spus că „acuzațiile sunt atât de ridicole încât refuză să se angajeze în acest proces cu Samantha Markle”, dar acum au renunțat. În acest moment, vor fi forțați să o facă ”, a adăugat Bower.

Samantha Markle își acuză sora vitregă că a expus-o „umilințelor, rușinii și urii” Documentele depuse în instanță arată că Samantha Markle își acuză sora vitregă că a expus-o „umilințelor, rușinii și urii”. De asemenea, se spune că Meghan lăsat impresia că sunt „două străine, una cu cealaltă” și că Samantha nu a avut „nici o relație cu sora ei Meghan”.

Procesul pentru defăimare intervine la puţin timp după ce prinţul Harry și-a publicat cartea autobiografică ”Spare”, luna trecută, şi după ce Harry și Meghan au apărut într-un serial difuzat de Netflix, în care au făcut o serie de dezvăluiri scandaloase privind Familia Regală.