Ioan Niculae, proprietarul grupului de firme Interagro (în insolvență)a lansat o serie de acuzații grave despre lichidarea combinatului chimic Doljchim Craiova, deținut de Petrom și cumpărat, la privatizare, de grupul austriac OMV.

Într-un interviu acordat economica.net, Ioan Niculae a povestit cum, deși bătuse palma cu grupul austriac OMV pentru cumpărarea Doljchim, austriecii s-au răzgândit pe ultima sută de metri și au preferat să vândă utilajele la fier vechi. Afaceristul a precizat că oferise de trei ori mai mult față de valoarea de „scrap”.

Mai mult chiar, OMV ar fi impus să se taie toate utilajele care urmau să fie vândute la fier vechi, pentru ca nimic să nu poată fi folosit, ca piesă de schimb, de vreo altă fabrică din România.

„Au negociat cu mine un an de zile vânzarea Doljchim Craiova. Am bătut palma, la insistențele lor, pe suma pe care au vrut ei să o obțină. Asta era joi. Miercurea viitoarea trebuia să ne întâlnim, cu toți avocații, să semnăm contractele, și marți, cu o zi înainte, m-a anunțat fostul lor director general de atunci, austriacul, că ar fi bine să ne vedem câteva minute. Am bănuit că e ceva de rău. A spus că îi e rușine, că e o treabă total neprofesionistă, dar că el este un executant, și a primit dispoziție de la Viena, de la Board, să nu îmi mai vândă mie fabrica, și să o dea la fier vechi. Prețul meu era de trei ori mai mare decât prețul cu care au vândut ei la fier vechi. Mai mult decât atât, în negocierile pe care le-am avut, au fost foarte duri în legătură cu preluarea tuturor obligațiilor de mediu și de personal, cu care noi am fost de acord, în scris. Deci au preferat să taie un combinat chimic de mărimea Doljchim decât să îl dea unui investitor român. Mai mult decât atât, la o săptămână după ce au încheiat brusc tratativele cu noi, l-au vândut pe nimic unei firme din Călărași, la fier vechi, cu obligația ca în șase luni de zile să dispară. În șase luni de zile a dispărut, nu am mai văzut nici urmele combinatului Doljchim, unul dintre cele mai mari din țară”, a povestit afaceristul pentru economica.net