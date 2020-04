”BATAIE DE JOC din partea SECRETARULUI DE STAT DE LA TURISM, Razvan E. Pirjol

Halucinant. In seara asta imi scrie un mesaj Secretarul de Stat de la Turism ca a vazut niste emisiuni TV in care “am pareri”. Practic, este omul care conduce turismul romanesc, in subordinea Ministrului Economiei, Virgil Popescu, dupa ce Ministerul Turismului a fost desfiintat.”, este începutul mesajului lui Răzvan Pascu.

Acesta a venit cu o idee pentru a salva turismul românesc

”Am crezut ca e doar o greseala de exprimare in mesaj, am stat vreo 30 de minute sa ii scriu un raspuns cu o idee de garantare de catre Stat a voucherelor oferite turistilor de catre agentiile de turism care nu pot da banii inapoi in aceasta perioada din motive evidente. I-am explicat ca o vad ca pe o masura utila pentru toate partile implicate, care nu ar costa mult Statul si ar fi un castig pentru toata lumea: pentru turist, care sta linistit ca nu isi pierde banii daca agentia sau compania aeriana da faliment, pt ca are voucherul garantat de stat, ar fi util si pentru agentiile de turism care au o presiune uriasa pe umeri acum si nu au prea multe lucruri pe care sa le poata face si nici nu le sprijina nimeni, dar si pentru Stat, pt ca nu ar trebui sa plateasca niste sume efectiv, ci doar sa GARANTEZE ceva, deci nu sunt costuri foarte mari, plus ca tour-operatorii au si asigurari mari de insolventa. In fine, mesajul era putin mai complex explicat, dar cred ca ati inteles ideea.”, a continuat acesta.

”Mi-a zis să-mi văd de treburile mele”

”Mi-a propus un post de consilier, iar cand i-am spus ca nu sunt interesat mi-a zis sa imi vad de treburile mele. Cei care ne conduc ne spun sa ne vedem de treburile noastre. Incredibil.

A continuat si cu alte replici la fel de arogante si halucinante, toate la misto.

Este omul care reprezinta turismul din Romania. Voi va dati seama in ce tara traim?”, și-a încheiat acesta mesajul.