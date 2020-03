Magister Software, cel mai mare furnizor de solutii informatice pentru retail din Romania, avand in portofoliul de clienti cele mai multe magazine de proximitate, repartizate pe intreg teritoriul tarii, lanseaza proiectul social “Comanda online din magazinul tau de proximitate”.

In conditiile in care epidemia generata de noul Coronavirus deja impune restrictii de circulatie, cea mai importanta sursa de aprovizionare a populatiei vor fi magazinele de proximitate. Pentru a fluidiza activitatea din magazine si a reduce riscul de contaminare atat pentru personalul din retail, cat si pentru clienti, compania a lansat portalul web pentru comenzi online https://smartcash.store.

Proiectul permite clientilor din vecinatatea magazinelor de proximitate sa trimita comenzi, acestea urmand a le fi livrate cu contact uman minim sau, daca vor, totusi, sa se deplaseze la magazin, isi vor gasi comanda gata pregatita, pentru a o achita si a pleca rapid.

In cadrul portalului, fiecare magazin care utilizeaza platforma software SmartCash RMS dezvoltata de companie are la dispozitie gratuit cate o pagina cu un URL scurt unic, pentru transmiterea online a comenzilor. Concret, clientul va completa un formular simplu, in care sunt enumerate doar produsele generice dorite. Dupa primirea comenzii prin e-mail, operatorul din magazin deschide, folosind programul existent, cate o comanda de livrare, unde va adauga, cu confirmarea telefonica a clientului, sortimentele si cantitatile disponibile in magazin.

Comanda listata se poate pregati in cosuri sau pungi, iar la livrare se va emite rapid bonul fiscal prin scanarea codului de bare al comenzii. Din pagina online a magazinului se pot tipari si multiplica anunturi ce pot fi distribuite la casutele postale ale clientilor din vecinatate, astfel incat acestia sa afle ca pot transmite comenzi online catre magazinul din apropiere.

“Proiectul social online SmartCash.store este o modalitate simpla si eficienta de a ajuta magazinele sa comunice cu clientii din apropiere, care nu se pot deplasa din cauza crizei sanitare. Ne bucuram sa sustinem deopotriva cumparatorii si comerciantii in aceasta perioada dificila si speram sa fim toti solidari pentru a reduce drastic riscurile si efectele epidemiei”, a declarat Dor Bujor Padureanu, director general al companiei Magister.

