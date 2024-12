Doliu în lumea artistică. Scena teatrală din Anglia l-a pierdut pe Kyle Birch

Doliu în lumea artistică. Scena teatrală din Anglia a pierdut un mare actor. Vedeta teatrului muzical londonez Kyle Birch a murit la vârsta de 26 de ani, au confirmat agenții săi. Cauza morții sale nu a fost făcută publică.

La doar 26 de ani era considerat un actor cu „abilități vocale care emoționau publicul până la lacrimi”.

Birch și-a petrecut anul 2023 preluând rolul principal al lui Usher în producția ”A Strange Loop” la Teatrul Barbican. De asemenea, a jucat și în producții muzicale de mare succes precum ”The Color Purple” și ”Once on This Island at Southwark Playhouse”.

Birch a revenit pe scena teatrului Southwark Playhouse la începutul acestui an pentru a juca în spectacolul ”I’m Gonna Marry You Tobey Maguire”, după care a fost distribuit într-un rol pe scena London Palladium.

Vocea lui era puternică și profundă, capabilă să transmită emoții foarte mari

Potrivit unei declarații făcute de agentul său, Russell Smith, „Kyle a fost un talent remarcabil, cu abilități vocale care puteau emoționa publicul până la lacrimi”.

„Vocea lui nu era doar frumoasă, era puternică și profundă, capabilă să transmită emoții foarte mari, care rămâneau în tine și după nota finală. Dar, dincolo de talentul său artistic, Kyle a fost cel mai bun și tandru om pe care l-am cunoscut. Era blând și inimos, iar căldura lui făcea ca fiecare interacțiune să fie specială”, a precizat acesta.

Birch a jucat în mai multe spectacole în ultimii ani, printre care ”A Strange Loop„, ”The Color Purple”, ”Once On This Island” și ”I’m Gonna Marry You Tobey Maguire”. Smith consideră că rolul lui Birch din ”A Strange Loop” a fost cel care l-a ”făcut să strălucească cel mai mult”, potrivit Parade.

Se dăruia trup și suflet în fiecare moment petrecut pe scenă

Cei care l-au cunoscut spun că se dăruia trup și suflet în fiecare moment de pe scenă, lăsând o amprentă de neșters asupra tuturor.

”Te făcea să râzi în hohote, iar în secunda următoare te făcea să plângi, lăsându-te plin de emoție”, a continuat Smith.

O pagină GoFundMe a fost creată în sprijinul familiei lui Birch. Banii strânși vor fi direcționați „pentru acoperirea costurilor înmormântării”. S-au strâns 10.000 lire sterline în mai puțin de 10 ore de la lansare.