Inca din anul 2008 cand s-a infiintat, compania dezvolta si distribuie o gama variata de jocuri si servicii video pentru consola, computere si dispozitive mobile.

Call of Duty Warzone, de exemplu, este un joc care a atras fonduri uriase pentru compania Activision. Cu toate acestea, veniturile companiei au ramas volatile in ultimii ani, in primul rand din cauza modificarilor legislative din SUA si din cauza concurentei tot mai mari.

In 2019, compania a inregistrat venituri cu 1.5 miliarde de dolari mai putin fata de anul anterior, in care a castigat 6.5 miliarde de dolari. Veniturile nete au scazut practic cu 18.7%, partial din cauza veniturilor mai mici ale populatiei care au scazut conform statisticilor cu 13.5%. Scaderea venitului net a fost cauzata si de cresterea venitului net umflat artificial in 2018.

Cu toate acestea playerii cumpara in continuare cheaturi cum ar fi Undetected code cheat in joc, pentru a se delimita de concurenta.

Cum genereaza Activision Blizzard venituri?

Activision Blizzard, creatorul Modern Warfare genereaza venituri din trei zone principale de distributie:

continutul distribuit prin canale digitale online a reprezentat 76% din venitul total;

canalele de retail reprezinta 14% din venitul total;

alte surse reprezinta 10% din venitul total.

In ceea ce priveste platformele separate venitul se justifica astfel:

continutul conceput pentru consolele de jocuri video reprezinta 30% din venitul total;

continutul legat de PC reprezinta 26% din venitul total;

iar cel din mobil si accesorii reprezinta 34% din venitul total, care include si venituri nespecifice legate de jocuri cum sunt vanzarile independente de jucarii si accesorii;

alte surse reprezinta 10%.

Atentie, insa, Modern Warfare hacks nu sunt platite tot catre Activision. In aceasta idee, Battlelog.co atrage atentia asupra faptului ca cei care vor sa sustina financiar compania care produce jocul lor preferat trebuie sa tina cont de acest aspect atunci cand cumpara.

Ce segmente de afaceri sunt semnificative pentru Activision Blizzard!

Compania isi desfasoara activitatea prin trei segmente si imparte veniturile pentru fiecare:

Activision dezvolta si publica produse software interactive si continut de divertisment;

Blizzard dezvolta si publica produse software si continut de divertisment pentru computer;

King este cel care dezvolta si publica servicii interactive pentru platformele mobile, dintre care unele sunt distribuite prin intermediul calculatoarelor.

Franciza de baza este Candy Crush, disponibila pentru utilizatorii de dispozitive mobile si PC. Jocurile din acest segment sunt gratuite, insa jucatorii au posibilitatea sa faca achizitii in joc utilizand modele virtuale sau reale.

Anumite venituri provin din exploatarea activitatii de distributie care nu este reprezentata ca segment raportabil si se incadreaza in categoria „Altele”, a companiei. Rapoartele oferite de companie care vizeaza veniturile includ si sectiunea „Altele”, iar compania dovedeste transparenta in sensul acesta, publicand anual veniturile pe care le obtine din jocuri sau din alte servicii.

Sursa: SeoPower.ro