Au semnat acordul! Moment istoric la Istanbul. Este Breaking News

Rusia și Ucraina au semnat vineri un acord istoric pentru redeschiderea porturilor ucrainene de la Marea Neagră pentru exporturile de cereale, sporind astfel speranțele că o criză alimentară internațională agravată de invazia rusă poate fi atenuată.

Acordul a încununat două luni de discuții mediate de Națiunile Unite și de Turcia, cu scopul de a ajunge la ceea ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a numit un „pachet” care să restabilească exporturile de cereale ucrainene și, în același timp, să faciliteze livrările de cereale și îngrășăminte rusești, în ciuda sancțiunilor occidentale dure impuse Moscovei.

Guterres a declarat că acordul deschide calea unor volume semnificative de exporturi comerciale de produse alimentare din trei porturi ucrainene cheie – Odesa, Cernomorsk și Yuzhny, iar ONU va înființa un centru de coordonare pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.

„Astăzi, există un far pe Marea Neagră. Un far de speranță…, de posibilități… și de ușurare într-o lume care are nevoie mai mult ca oricând”, a declarat Guterres în fața adunării.

Acordul a fost semnat, dar luptele continuă

Luptele au continuat nestingherite în estul Ucrainei și, subliniind dușmănia și neîncrederea adânc înrădăcinate care conduc cel mai grav conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, reprezentanții ruși și ucraineni au refuzat să se așeze la aceeași masă la ceremonie, iar afișarea steagurilor celor două țări a fost ajustată astfel încât să nu mai fie unul lângă celălalt.

„În caz de provocări, va exista un răspuns militar imediat” din partea Ucrainei, a scris pe Twitter consilierul prezidențial de la Kiev, Mykhailo Podolyak, înainte de ceremonie.

Rusia și Ucraina, ambele printre cei mai mari exportatori de alimente din lume, și-au trimis miniștrii Apărării și, respectiv, ai Infrastructurii la Istanbul pentru ceremonia de semnare, la care au participat, de asemenea, Guterres și președintele turc Tayyip Erdogan.

Blocada rusească din porturile Ucrainei a dus la blocaje la nivel global

O blocadă a porturilor ucrainene de către flota rusă din Marea Neagră, care a blocat zeci de milioane de tone de cereale în silozuri și a blocat multe nave, a agravat blocajele din lanțul de aprovizionare global și, împreună cu sancțiunile occidentale radicale, a alimentat o inflație galopantă a prețurilor la alimente și energie în întreaga lume.

Moscova a negat responsabilitatea pentru agravarea crizei alimentare, acuzând în schimb sancțiunile occidentale pentru încetinirea propriilor sale exporturi de alimente și de îngrășăminte și Ucraina pentru că a minat căile de acces la porturile sale din Marea Neagră.

Acordul va fi operațional în câteva săptămâni

Înalții oficiali ONU, care au informat vineri reporterii, au declarat că se așteaptă ca acordul să fie complet operațional în câteva săptămâni.

Trecerea în siguranță spre și dinspre porturi va fi garantată în ceea ce un oficial a numit o „încetare a focului de facto” pentru navele și instalațiile acoperite, au spus ei, deși cuvântul „încetare a focului” nu se regăsește în textul acordului.

Deși Ucraina a minat zonele offshore din apropiere ca parte a apărării sale împotriva invaziei Rusiei de cinci luni, piloții ucraineni vor ghida navele de-a lungul unor canale sigure în apele sale teritoriale, au spus ei.

Monitorizate de un centru comun de coordonare cu sediul la Istanbul, navele vor tranzita apoi Marea Neagră până la strâmtoarea Bosfor din Turcia și vor ajunge pe piețele mondiale, au declarat oficialii ONU.

Acordul va fi valabil 120 de zile, dar va putea fi reînnoit și nu ar fi de așteptat să fie oprit prea curând, scrie Reuters.