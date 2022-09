Rusia şi Ucraina au bătut palma! Cele două ţări aflate în război au căzut de acord pe acest subiect, afirmă chiar preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Este vorba despre un masiv schimb de prizonieri, intermediat de către Turcia. Potrivit unui declaraţii oferite postului american de televiziune PBS, preşedintele Erdogan a confirmat că cele două tabere s-au înţeles asupra unui „schimb de 200 de prizonieri”.

„Două sute de prizonieri urmează să fie schimbaţi în curând, în urma unui acord între părţi”, a precizat Erdogan, subliniind că putem vorbi despre un progres „semnificativ” în acest război, transmite AFP.

Liderul de la Ankara nu a oferit alte detalii, spre exemplu dacă prizonierii vizaţi sunt militari sau civili.

Amintim că Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit cu Vladimir Putin sâptămâna trecută, la Samarkand, la un summit al OCS (Organizația de Cooperare de la Shanghai). După discuţiile avute cu preşedintele Federaţiei Ruse, Erdogan este convins că Vladimir Putin vrea să termine cât mai repede cu războiul din Ucraina.

În interviul acordat postului american, preşedintele Turciei a repetat că „trebuie să se ajungă la un acord care să satisfacă pe toată lumea”. Totuşi, pentru asta este necesar ca teritoriile ocupate de ruşi să fie înapoiate, a adăugat el.

„Acesta este lucru aşteptat şi la care se speră”, a declarat Recep Tayyip Erdogan, subliniind că atât el, cât şi Antonio Guterres, secretarul general al ONU, „acţionează în acest sens”.

„Ankara reclamă neîncetat restituirea Crimeei Ucranei, de când a fost ocupată de Rusia în 2014”, este mesajul fără echivoc transmis de către liderul de la Ankara, care va nemulţumi în mod sigur Moscova.

Preşedintele Erdogan a mai arătat că este îngrijorat mai ales de soarta minorităţii tătare turcofone din Peninsula Crimeea, teritoriu aflat sub controlul Rusiei.

Recep Tayyip Erdogan a reuşit să păstreze o relaţie bună atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, după debutul invaziei ordonate de Vladimir Putin, pe 24 februarie.

