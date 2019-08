Drama prin care trece familia Luizei este cunoscută de o țară întreagă. La fel și în cazul Alexandrei. Ambele au fost victimele monstrului de la Caracal iar închetatorii caută zilnic dovezi că acestea sunt în viață sau că, dimpotrivă, nenorocirea s-a întâmplat.

În ciuda tuturor speculațiilor, tatăl Luizei este convins că fata sa trăiește. El a susținut că Luiza l-ar fi sunat chiar înainte de a lua ocazia. Adică chiar înainte de a se urca în mașina lui Gheorghe Dincă.

Luiza i-a povestit tatălui său că se duce să scoată banii trimiși de mama ei din Anglia. „Mi-a spus: te sun când ajung acasă, tati”, a povestit părintele printre lacrimi.

De altfel, tatăl ei a susținut în urmă cu o zi că a primit o scrisoare care l-a distrus. I s-a transmis că fetele sunt moarte.

”În scrisoare scrie așa: domnilor, vă rog frumos să nu mai căutați fetele, sunt moarte. Am sunat la 112. Vă dați seama cum mă simt eu. Nu pot să mă apropii de casa mea, din cauza lor. Aștept să vină DIICOT să ia această probă, această scrisoare. Eu am vorbit cu fata la 11:30 în data de 14 aprilie. Ea m-a sunat pe mine și mi-a spus: tati, am venit la Caracal să scot banii pe care mi i-a trimis mami din Anglia. Tati am ajuns la ocazie, am oprit ocazia și te sun când ajung acasă. A venit mașina morții, probabil”, a declarat Claudiu Melencu la România TV.

