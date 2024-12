„Pentru noi, 2024 a fost un an foarte activ. Am început cu un amplu proces de rebranding, transformând ABC Asigurări în ABC Insurance, și am finalizat achiziția a încă 5,5% din acțiunile PAID România, ajungând la o deținere totală de 11%. Aceste demersuri reflectă angajamentul nostru de a ne consolida poziția în piață și de a dezvolta noi direcții de business”, a declarat Ciprian Osiac, CEO ABC Insurance.

Performanțe notabile și proiecte de dezvoltare

Compania a implementat inițiative semnificative în toate departamentele, de la resurse umane, operațiuni și IT până la subscriere, vânzări și daune. În special, s-a pus accent pe îmbunătățirea proceselor interne și a fluxurilor operaționale, cu scopul de a susține o creștere sustenabilă.

„Cererea mare pentru produsele de garanții, care inca reprezintă peste 65% din portofoliu, ne-a oferit stabilitate financiară și ne-a permis să ne concentram pe alte linii de business. Totodata, am reusit sa asiguram o dispersie a riscului chiar in interiorul clasei 15. In prezent ,40% din polițele de garanții emise in 2024, sunt bid bond-uri – produse pe termen scurt. În plus, aproximativ 67% dintre polițele noi au sume asigurate mai mici de 50.000 de lei, ceea ce demonstrează crearea unei diversificari importante a portofoliului de garantii”, a declarat Ciprian Osiac.

În ceea ce privește produsele, ABC Insurance a revizuit și dezvoltat oferta de asigurări facultative, promovând-o atât prin echipa proprie de vânzări, cât și prin intermediul partenerilor brokeri.

Lansarea produsului de asigurare facultativa de locuinta ‘’Protect casa’’ reprezinta un prim pas important in dezvoltarea componentei de retail, a adăugat seful asiguratorului.

Rezultate financiare in crestere

La 30 noiembrie 2024, ABC Insurance a înregistrat prime brute subscrise de 85,6 milioane de lei, marcând o creștere de 15% față de aceeași perioadă din 2023 și de 7% peste planul asumat pentru anul curent. Se estimează că anul financiar 2024 se va încheia cu prime brute subscrise de aproximativ 90 de milioane de lei și un profit brut de 5 milioane de lei.

Despre ABC Insurance

ABC Insurance este o companie de asigurări generale cu capital 100% românesc, care oferă soluții adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență de peste 25 de ani în piața locală, compania rămâne un partener de încredere pentru asigurările generale.