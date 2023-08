Laurențiu Rădulescu a plecat de la Antena 1, după cinci ani de activitate

Laurențiu Rădulescu, unul dintre cei mai buni jurnaliști de la Antena 1 a părăsit postul de televiziune după cinci ani de activitate, în care a vorbit oamenilor despre unele dintre cele mai importante subiecte, precum războiul din Ucraina, valul de cutremure din Turcia și incendiile de vegetație din Grecia. Marți, 1 august 2023, și-a anunțat demisia prin intermediul rețelelor sociale.

„Din păcate foto nu „ma ajuta” foarte mult ca să descriu ultimii 4/5 ani din Antena1. Dar sunt făcute în locuri în care, din păcate, jurnaliștii ajung. Sau ” din fericire”, continuând sa cred ca dacă lumea n-ar vedea atrocitățile comise ar fi mult mai săracă… informațional.

Ce vreau sa spun este ca sunt recunoscător ultimilor ani și celor care au avut increderea de ma trimite sa transmit din astfel de zone, cum le spunem noi. De la șefi, patroni, care investesc bani mulți în astfel de deplasări, mai ales redacția, operatorii și asistenții care vin cu tine.

Capitolul Antena 1 pentru mine se închide însă aici. Motivele sunt, evident, personale. Despre noile drumuri, sincer nu am habar… Cei care au fost lângă mine…ma înclin, cei care sunt, ma fac sa continui. Iar cei care rămân, credeti-ma, merita apreciați”, a scris el, marți, pe contul său de Facebook.

Postarea sa a strâns sute de aprecieri și zeci de comentarii în scurt timp: „Mult succes în tot ce vei face!” / „Bafta si distractie placuta in continuare… mai ai cativa ani pana la pensie” / „Mult succes mai departe, Laurențiu! Ești unul dintre cei mai buni! Te-am admirat mereu!”, / „Succes Laurentiu pe mai departe ! Sper te vedem tot in domeniu pt ca faci o treaba minunata !” / „Laur, respect pentru toate povestile greu de dus pe care le-ai vazut si le-ai spus in felul tau unic. In meseria asta, e nevoie de curaj, talent, prezenta de spirit si un pic de nebunie, iar tu le ai pe toate. Am invatat de la tine. Sa-ti fie bine si sper ca vom mai lucra impreuna.”

Ce planuri de viitor are Laurențiu Rădulescu?

Laurențiu Rădulescu a zis că își dorește să se relaxeze în perioada următoare. Ulterior, va decide dacă va crea un proiect nou sau dacă va continua să fie jurnalist, relatează Pagina de media.ro.

Conform sursei citate anterior, înainte de a face parte din echipa Antena 1, el a fost reporter la Digi 24, timp de opt ani de zile.