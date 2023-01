Agentul său a mai spus că Lance Kerwin „aștepta cu nerăbdare” să revină la actorie, după ce a apărut ultima dată în 2022 într-o dramă intitulată ”The Wind & the Reckoning”, după rolul din filmul ”Outbreak” din 1995, informează ENews.

Cauza decesului artistului nu a fost precizată.

Aștepta cu nerăbdare să-și reia cariera de actor

„Am lucrat cu Lance de doi ani, a fost un tip inteligent, amuzant și plin de compasiune”, a spus agentul său într-un comunicat. „Aștepta cu nerăbdare să-și reia cariera de actor. A avut recent un rol în The Wind and the Reckoning. M-am bucurat de timpul petrecut împreună și l-am considerat un prieten.

Îmi va fi dor de el”, a transmis agentul actorului. Kerwin a apărut prima dată într-o producție cinemtatografică când avea doar 15 ani, interpretând roluri în mai multe seriale de televiziune de mare succes precum ”Căsuța din prerie”, ”Familia Holvak” și ”Wonder Woman”.

Actorul a povestit la un moment dat că obșinuia să citească piese de teatru, după școală, și interpreta diverse personaje în fața părinților. De asemenea, el a spus că i-a trimis o scrisoare idolului său, actorul Clint Eastwood.

A renunțat la actorie în anii 90 și s-a făcut preot

În 1979, Kerwin a jucat alături de marele actor James Mason în serialul de televiziune ”Salem’s Lot”, bazat pe romanul cu același titlu al lui Stephen King.

Producția TV a câștigat trei nominalizări la Emmy. A renunțat la actorie în anii 1990 și a decis să plece în Hawaii, unde a fost preot timp de câțiva ani.

Un cont GoFundMe a fost creat în 2021 pentru a strânge bani pentru Kerwin, deoarece actorul avea mari probleme de sănătate, după ce suferise un accident la coloană.