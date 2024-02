Sasha Montenegro, văduva fostului președinte al Mexicului, Jose Lopez Portillo, a fost una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe mexicane.

Născută Aleksandra Aćimović Popović la Bari, Italia, a crescut în Argentina. Era singurul copil al unui cuplu de imigranți din fosta Iugoslavie, scrie Remezla.

Și-a început cariera în industria divertismentului după ce s-a mutat în Mexic, în anul 1969. A jucat într-un film trei ani mai târziu, alături de José José, unul dintre cei mai populari și de succes cântăreți din țară, în „Un Sueño de Amor”.

A obținut cetățenia mexicană în 1989.

„Visul meu era să cunosc Mexicul. Când am ajuns în Mexic, am întâlnit un cuplu argentinian care locuia acolo și m-au dus la Studiourile Churubusco (unul dintre cele mai vechi studiouri de film din America Latină). Acolo am cunoscut-o pe Blanca Estela Limón, director de casting. În acel moment a trecut un producător de film, a întrebat cine sunt și Blanca, în glumă, a răspuns: O actriță argentiniană, pe care mă gândesc să o distribui într-un film”, spunea actrița în emisiunea Encompany, în 2013.