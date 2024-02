Doliu în lumea academică din România! Theodor Pavelescu, unul dintre cei mai apreciați profesori de matematică din Târgoviște, s-a stins din viață.

Trista veste a fost dată de Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște.

Theodor Pavelescu s-a născut pe 9 octombrie 1951 și și-a început cariera de profesor la vârsta de 22 de ani.

În timpul anilor de gimnaziu, el a manifestat interes pentru istorie și literatură. Această pasiune a moștenit-o de la bunicul său, care era preot în sat. Totuși, mai târziu, profesorul său de matematică i-a insuflat dragostea pentru această disciplină.

„Mi-a zis că am aptitudini deosebite pentru matematică şi atunci am decis să mă prezint la cercuri. Din acel moment am început să cred că pot face ceva în matematică.

Consider că matematica e un fel de a fi şi, totodată, viaţa mea îmi este întreţinută de matematică şi nu contenesc să mă minunez mereu de lucrurile deosebite pe care le întâlnesc în diferite publicaţii de specialitate.

Din acest punct de vedere cred că un profesor adevărat trebuie să se minuneze măcar o dată pe săptămână de lucrurile noi pe care le întâlneşte, ceea ce presupune că el trebuie să studieze permanent”, povestea dascălul într-un interviu acordat unei foste eleve a Colegiului.