Paul Spencer de la Dario G a murit la 53 de ani, după o luptă cu o boală cruntă, cancerul. Starul pop al anilor ’90 a devenit celebru în trio-ul de dans din Cheshire, cunoscut mai ales pentru hiturile Sunnchyme din 1997 și Carnival de Paris, înregistrat pentru Cupa Mondială FIFA din Franța din 1998.

Melodia grupului rave a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart. Dario G era format din trei DJ – Paul, Scott Rosser și Stephen Spencer.

Contul oficial de Instagram al lui Dario G a împărtășit luni, 17 iunie, vestea tragică că Paul a decedat.

În iunie anul trecut, muzicianul a împărtășit publicului pe rețelele de socializare diagnosticul său de cancer, recunoscând că i-a fost greu să-și exprime sentimentele, dar a rămas hotărât să rămână optimist.

„Tocmai am aflat că am cancer rectal în stadiul 4 și o umbră pe ficat. E al naibii de greu de citit și asta, sunt sigur. O să dau tot ce am mai bun totuși. Rămâi pozitiv, pentru că eu sunt. Întotdeauna. Mă văd cu doctorii vineri pentru a discuta următorii pași”, a spus el.