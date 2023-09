Doliu în lumea muzicii internaționale. A murit cântărețul nigerian MohBad

Doliu în lumea muzicii internaționale! Cântărețul nigerian MohBad s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani.

MohBad, pe numele său real Ilerioluwa Oladimeji Aloba, a încetat din viață în mod tragic la vârsta de 27 de ani. Echipa sa managerială a fost cea care a dat vestea fanilor prin intermediul rețelelor de socializare.

Directorul muzical Ovie a transmis vestea sfâșietoare pe X (fostul Twitter) în seara de marți. El s-a exprimat foarte pe scurt.

„Confirmat. MohBad a murit. O zi tristă, tristă. R.I.P.”, a transmis acesta.

Confirmarea venea după ce pe contul de Instagram al cântărețului apărea o postare despre decesul artistului. Aici, fanii erau rugați să respecte în continuare liniște familiei în această perioadă dificilă. Totodată, familia mulțumea fanilor pentru susținere.

„Cu profundă tristețe, confirmăm decesul lui Promise Oladimeji Aloba PK/A MohBad (Imole) astăzi, 12 septembrie 2023. MohBad a rămas o lumină strălucitoare până la sfârșit și, în timp ce deplângem pierderea talentului radiant pe care l-a întruchipat, familia își exprimă recunoștința pentru revărsarea de dragoste și rugăciuni. Ei vă roagă să continuați să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă. Imole și-a găsit în sfârșit liniștea”.

El și soția sa Wunmi au avut un fiu. MohBad a murit pe 12 septembrie 2023 la vârsta de 27 de ani, după ce a fost tratat pentru o infecție, scrie în postarea respectivă.

Cariera artistică a lui MohBad

MohBad a devenit cunoscut pentru vocea sa baritonală distinctivă, dar și pentru melodii de succes precum „Ask About Me”, „Pariwo” și „Peace”. Ilerioluwa Oladimeji Aloba (8 iunie 1996 – 12 septembrie 2023) a fost un rapper, cântăreț și compozitor nigerian, născut în Lagos.

Artistul a semnat anterior cu casa de discuri Marlian Records a lui Naira Marley, pe care a și părăsit-o în 2022. A fost cunoscut și pentru single-urile sale de succes „Ponmo, Feel Good” și KPK (Ko Por Ke)” (You Will Always Be Remembered), cântată alături de Rexxie. Această din urmă piesă a fost nominalizat de trei ori la premiile The Headies 2022

Muzica sa a rezonat profund cu publicul și l-a consacrat ca o stea în ascensiune pe scena muzicală nigeriană internațională, potrivit africanews.com.