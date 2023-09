Actrița Arleen Sorkin a murit

Actrița Arleen Sorkin, care a jucat în celebra soap opera produsă de NBC, „Days of Our Lives”, a murit, zilele trecute, la 67 de ani, a declarat o sursă pentru The Hollywood Reporter. Problemele de sănătate au împiedicat-o să mai joace în filme, în ultimii ani, informează publicația.

A fost vocea lui Harley Quinn

Actrița își pusese vocea și pentru câteva personaje din filmele de desene animate, cel mai cunoscut fiind Harley Quinn, aliata lui Joker din Batman. „Odihnește-te în pace, Arleen Sorkin, vocea incredibil de talentată a lui Harley Quinn, care a ajutat la crearea personajului pe care mulți dintre noi îl iubesc. Condoleanțe familiei și prietenilor ei”, a scris unul dintre colaboratorii săi.

Mark Hamill a postat un mesaj emoționant

Mark Hamill, actorul american cunoscut în special pentru rolul Luke Skywalker din seria Războiul Stelelor, și-a amintit de ea, postând un mesaj

„Suntem devastați de vestea pierderii genialei Arleen Sorkin. Nu doar un talent minunat, ci și un om minunat. Sunt recunoscător că am lucrat cu ea și că i-am fost prieten. Transmit sincerele mele condoleanțe familiei și celor dragi”, a transmis actorul.

Tara Strong, care a continuat serialul, împrumutându-și vocea pentru personajul Harley Quinn, a spus că Sorkin a fost „inspirația, inima și sufletul acestui personaj fără egal”.

„Pentru mine, ea rămâne un simbol. O voce minunată, un om minunat, care a inspirat mulți tineri din lumea filmului”, a scris Strong.

A început lucrând într-o trupă de cabaret

Născută pe 14 octombrie 1955, la Washington, Sorkin a lucrat într-o trupă de cabaret în anii 1970 și 1980, apoi a primit rolul lui Caliope Jones în Days of Our Lives din 1984-1990, cu apariții episodice în 1992, 2001. 2006 și 2010. A fost distribuită și în filme ca Duet, Open House, Dream On, Ted & Venus, I Don’t Buy Kisses Anymore și Frasier.

Între anii 1990 și 1992, ea a fost gazda emisiunii „America’s Funniest People”, alături de Dave Coulier. Sorkin a fost și scriitoare și producătoare la emisiunile TV ”How to Marry a Billionaire” și Fired Up și a scris două episoade pentru Tiny Toon Adventures. În urma sa rămân soțul, producătorul-scriitor Christopher Lloyd ,și cei doi copii.

O altă actriță fenomen a anilor ’70 a încetat din viață

Marlene Clark, actrița care a interpretat-o pe logodnica lui Lamont în serialul Sanford and Son și care s-a remarcat în filme din anii ’70 precum Ganja & Hess, Switchblade Sisters și Slaughter, a murit la vârsta de 85 de ani.

În filmul suprarealist Ganja & Hess (1973), regizat de Bill Gunn, Clark a strălucit în rolul unei văduve pe nume Ganja, care este transformată în vampir de către Dr. Hess Green, un antropolog devenit nemuritor. El renunță în cele din urmă la acest mod de viață, dar ea continuă să lupte.

Filmul a fost difuzat ca singura intrare americană în cadrul Săptămânii Criticilor la Festivalul de Film de la Cannes din acel an.

Marlene Clark a interpretat rolul unui agent guvernamental în filmul Slaughter (1972), cu Jim Brown, și pe Muff, liderul unei bande formată numai din femei care urmărește să deraieze traficanții de droguri criminali, în Switchblade Sisters (1975), regizat de Jack Hill.