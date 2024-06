Philippe Leroy, renumitul actor francez, a murit pe 1 iunie în Roma, Italia, la vârsta de 93 de ani. Cunoscut pentru rolurile sale în peste 200 de filme și seriale TV, Leroy a rămas în memoria publicului pentru interpretarea sa iconică din filmul „Sandokan”.

Născut pe 15 octombrie 1930, în Paris, Philippe Leroy-Beaulieu provenea dintr-o familie aristocratică cu o lungă tradiție militară. Disprețuind acest trecut, la 17 ani a plecat în America, doar pentru a se întoarce ulterior în Franța, unde s-a alăturat Legiunii Străine. A luptat în Indochina și Algeria ca parașutist și a revenit acasă cu gradul de căpitan și multiple decorații.

După cariera sa militară, Leroy a decis să se reprofileze, explorând diverse profesii, inclusiv circar. În cele din urmă, Jacques Becker l-a descoperit și l-a introdus în lumea cinematografiei printr-un rol într-un film despre închisoare, care l-a propulsat pe scena internațională.

Leroy și-a găsit adevărata vocație în Italia, unde, cu ajutorul cunoștințelor sale de teatru, a debutat în filmul „Lions in the Sun” din 1961. Reflectând asupra carierei sale, Philippe Leroy a menționat că, deși a fost uitat de cinematografia franceză, a găsit o a doua casă în Italia. El a subliniat că cinematografia italiană l-a adoptat și l-a tratat ca pe un fiu, oferindu-i numeroase roluri și oportunități de colaborare cu unii dintre cei mai mari regizori și actori din industrie.

Unul dintre cele mai notabile roluri ale sale a fost în serialul „Sandokan” de Sergio Sollima, care i-a adus faima internațională, fiind urmărit de peste 30 de milioane de telespectatori pe episod.

La vârsta de 50 de ani, Leroy a început să practice parașutismul, realizând peste 2000 de sărituri până la vârsta de 80 de ani. Philippe Leroy a povestit cu mândrie despre pasiunea sa pentru construcții. În viața sa personală, el a fost un adevărat artizan, construind cinci case cu mâinile sale. În ultima dintre acestea, unde a locuit alături de soția sa, Silvia, și de familie, fiecare detaliu a fost lucrat manual, fără a folosi plastic, ci doar lemn prelucrat personal.

„Am construit 5 case cu mâinile mele. În ultima casă, unde am locuit cu soția mea Silvia și cu familia mea, nu există nicio bucată de plastic, doar bucăți de lemn la care am lucrat eu cu mâna mea. La fel cum am făcut cu toată viața mea”.