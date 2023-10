A încetat din viață un mare artist. Solistul și compozitorul Dwight Twilley, cunoscut pentru hituri pop ale anilor 70, precum „I’m on Fire” și „Girls”, a murit zilele trecute, la vârsta de 75 de ani.

Dwight Twilley a lăsat o amprentă de neșters în inimile multora

Soția sa a confirmat decesul artistului, postând următorul mesaj pe contul de Facebook:

„A părăsit în liniște această lume, înconjurat de iubirea vieții lui și de prietenii cei mai apropiați. Pierderea este incomensurabilă, iar cuvintele nu pot reda cât de mare este durerea noastră. Talentul muzical al lui Dwight a atins nenumărate vieți, lăsând o amprentă de neșters în inimile multora. Suntem profund recunoscători pentru moștenirea muzicală pe care ne-a dăruit-o tuturor. Odihnește-te în pace!”.

Twilley s-a născut pe 6 iunie 1951, în Tulsa. Aici a format trupa Oister, alături de Phil Seymour, la finele anilor 1960, scrie Variety.

În 1974, Dwight Twilley și Seymour au semnat cu casa de discuri Shelter Records

Twilley și Seymour s-au aventurat la Memphis, Tennessee, pentru a face înregistrări cu o casă de discuri profesionistă. Cei doi au ajuns la Sun Studio, unde Jerry Phillips, fiul fondatorului legendarului studio de înregistrări Sam Phillips, i-a îndrumat către fostul artist Sun Ray Harris. Muzicianul de rockabilly i-a prezentat pe Twilley și Seymour celor de la „‘The Sun sound’, unde și-au dezvoltat stilul celor de la Beatles, muzica lor având un sunet unic”, potrivit site-ului oficial al lui Twilley.

În 1974, Twilley și Seymour au semnat cu casa de discuri Shelter Records, deținută de Denny Cordell și Leon Russell.

Au înregistrat foarte curând hit-ul „I’m on Fire”

Cordell a fost cel care a schimbat numele grupului din Oister în Dwight Twilley Band, iar cei doi au înregistrat foarte curând hit-ul „I’m on Fire” la Church Studio din Tulsa. Single-ul lor de debut a ajuns rapid pe locul 16 în topurile Billboard, în 1975. Primul lor album, numit provizoriu „Fire”, a fost produs de Robin Cable la Trident Studio din Londra.

Într-o apariție la „American Bandstand”, grupul urma să cânte ceea ce avea să devină viitorul lor single „Shark (in the Dark)”, dar Shelter Records i-a refuzat. Pe fondul unui proces între Russell și Cordell, albumul trupei nu s-a lansat timp de aproape 18 luni.

În 1978 Seymour a părăsit trupa și a continuat cariera solo

Formația Dwight Twilley a avut mai multe ori probleme de distribuție, inclusiv pentru single-ul următor „You Were So Warm” și albumul de debut „Sincerly” (1976), care conținea hit-ul „I’m on Fire”. În acea perioadă, Twilley și Seymour s-au împrietenit cu Tom Petty și au contribuit la scrierea unor piese. În 1978 Seymour a părăsit trupa și a continuat cariera solo, până la moartea sa în 1993.

”Looking for the Magic”, în coloana sonoră a filmelor, „House of Cards” și „Mindhunter”

Twilley și-a lansat primul album solo în 1979, urmat de albumul„Scuba Divers”, în 1982. În 1984, muzicianul a lansat albumul „Jungle”, cu cel de-al doilea hit național „Girls”, care a ajuns, de asemenea, in topul Billboard Hot 100. Albumul „The Great Lost Twilley”, lansat în 1993, a inclus toate melodiile nelansate ale lui Twilley și Seymour.

În 1996, două cântece noi au apărut în colecția de 21 de cântece „XXI”. Twilley a lansat un alt album în 1999, „Between the Cracks, Vol. 1”.

Cântecul compus de artist, apreciat la superlativ de critici, „Looking for the Magic” (1997) a fost inclus în coloana sonoră a unor filme și seriale TV precum „Diary of a Teenage Girl”, „Backcountry”, „House of Cards” și „Mindhunter”.