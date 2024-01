Doliu la NBA! Dejan Milojevic s-a stins din viață

Doliu la NBA! Cu o zi în urmă, echipa de baschet „Golden State Warriors” a anunțat că antrenorul secund Dejan Milojevic a încetat din viață. A murit la vârsta de 46 de ani. Cu doar câteva ore înainte, NBA a luat decizia de a amâna meciul dintre Warriors și Jazz, după ce Dejan Milojevic a fost spitalizat la Salt Lake City.

„Suntem absolut devastați de dispariția bruscă a lui Dejan. Aceasta este o lovitură tragică șocantă pentru toți cei asociați cu Războinicii și o perioadă incredibil de dificilă pentru familia lui, prietenii și toți cei care am avut plăcerea incredibilă de a lucra cu el. fiind un antrenor grozav de baschet… Dejan a fost una dintre cele mai pozitive și frumoase ființe umane pe care le-am cunoscut vreodată, cineva care a adus bucurie și lumină în fiecare zi cu pasiunea și energia sa. Ne întristăm cu și pentru soția lui, Natasa, și copiii lor, Nikola și Masa. Pierderea lor este insondabilă”, a transmis antrenorul principal al „Golden State Warrios”, Steve Kerr, potrivit NBA.

Dejan Milojević se afla la al treilea sezon în rolul de antrenor secund al echipei de baschet „Golden State Warriors”. A fost un membru valoros al staff-ului, care contribuia la câștigarea campionatului NBA în 2022.

Anterior, Dejan Milojevic a avut o carieră notabilă de antrenor de baschet în Serbia, unde a colaborat cu Nikola Jokić, înainte ca acesta să devină starul actual al „Denver Nuggets” și de două ori MVP al NBA. Dejan Milojevic a antrenat și echipele de baschet din Muntenegru și a ocupat funcția de antrenor secund în cadrul echipei naționale a Serbiei.

