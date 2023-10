Doliu în baschet! Virgiliu Căpușan s-a stins din viață

Doliu în baschet! Virgiliu Căpușan, component de bază al echipelor naționale ale României, s-a stins din viață. A murit la 65 de ani, „după o lungă suferință”. Federația Română de Baschet a făcut nefericitul anunț, joi dimineață, 12 octombrie.

„După o lungă suferință, a plecat dintre noi, la doar 65 de ani, VIRGILIU CĂPUȘAN. Component de bază al echipelor naționale ale României (atât la juniori, cât și la seniori), Virgil Căpușan are în palmares 11 titluri de campion național la seniori cu Steaua București, echipă căreia i-a fost fidel pe durata întregii cariere. Ca antrenor a activat la CS Otopeni, Concordia Chiajna și, în ultimii ani, la prim-divizionara feminină Agronomia București. Federația Română de Baschet este alături de colegul Andrei Căpușan, fiul regretatului om de baschet, dar și de întreaga familie îndoliată. Sincere condoleanțe! Odihnească-se în pace!”, este mesajul postat, joi, pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Baschet.

„Încă un prieten al baschetului și din baschet ne părăsește. Nu-mi vine să cred că singurul Virgiliu din baschetul românesc, așa cum îi plăcea să spună, este deja în veșnicie. Să-i fie zborul lin in lumina in vecii vecilor amin!” / „Un baiat cu un caracter aparte. Dumnezeu sa aiba grija de tine Virgilica.” / „Dumnezeu sa te odihneasca in pace prieten drag!!Condoleante familiei!!” sunt câteva dintre mesajele scrise în secțiunea de comentarii.

Doliu în fotbal! Cătălin Agafiței s-a stins din viață

Din păcate, luna trecută, fotbalul românesc a suferit o mare pierdere. Cătălin Agafiței s-a stins din viață. Acesta a decedat la doar 46 de ani. Farul Constanța a făcut nefericitul anunț pe data de 21 septembrie 2023.

Cătălin Agafiţei şi-a făcut junioratul la FC Farul. A jucat, apoi, la mai multe echipe de fotbal din eșaloanele doi și trei, precum Midia Năvodari, Callatis Mangalia, Portul Constanța, Oil Terminal și CSO Ovidiu. A fost profesor de educație fizică și sport și directorul școlii nr 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanța.

„Farul Constanta și Academia Hagi sunt alături, în aceste momente dificile, de familia fostului fotbalist și fost junior al Farului, Cătălin Agafiței. Fost profesor titular al Școlii nr.24 și director al Școlii nr.3 din Constanța, Cătălin Agafiței s-a implicat activ inclusiv în educația școlară a zeci de copii din cadrul Academiei Gheorghe Hagi! Condoleanțe familiei! Dumnezeu să te odihnească în pace, Aga!”, este mesajul de Farul Constanța pe rețelele sociale.