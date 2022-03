Doliu uriaș în Ucraina! O gimnastă s-a stins din viață în Mariupol. A fost găsită sub dărâmături

Gimnasta Katya Dyachenko a decedat la Mariupol, după ce casa în care locuia a fost lovită de un obuz. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 11 ani. Antrenoarea Anastasia Meshchanenkova a anunțat trecerea ei în neființă pe contul de Instagram.

”Sincere condoleanțe familiei. Nu este nimic mai rău decât moartea copiilor…Nu vom ierta niciodată asta! Ucigașii de copii vor arde în iad!”, a fost mesajul acesteia.

Ucrainenii trec printr-o adevărată dramă

Doi soți din Mariupol, care au reușit să fugă din orașul aproape ras de pe fața pământului din cauza bombardamentului, spun că au stat ascunși în pivniță, împreună cu fiica și cu părinții lor, timp de 23 de zile.

”Nu ştiu daca voi ajunge să-mi mai văd părinții sau sa-i mai aud vreodată. Nu știu… Trăiești de pe o zi pe alta. Azi ești în viață, mâine probabil nu.

La fiecare 15-20 minute puteam auzi avioanele care trăgeau şi trăgeau, după care sunetul de bombardament”, spune Dimitri.

Soția lui Dimitri, Tania, spune că familia ei nu mai avea ce să mănânce pentru că proviziile se terminaseră, iar aprovizionarea nu se putea face. De asemenea, ea mai spune că nu aveau cum să facă duș, iar ieșitul după o sticlă de apă era extrem de riscant.

Ei au mai povestit că au văzut cum trei oameni au murit în fața lor din cauza unei bombe.

”O bombă a căzut şi a omorât 3 oameni în fața noastră. Am văzut cum unui om care lua apă i-a fost retezat capul. Altul a fost desfigurat şi l-am văzut şi pe al treilea cum a murit. Cu ochii mei am văzut cum au murit, iar noi am săpat mormintele pentru ei”, spun cei doi soți.

Soldații ruși vizau grupurile de civili

Tania a mai povestit că în ultima zi de stat în Mariupol, tatăl ei i-a rugat să fugă din oraș, în timp ce mama ei refuza să iasă din pivniță.

”În ultima zi mi-am văzut tatăl pentru că mama mea era complet distrusă psihic, mă refer că era complet într-o depresie, stătea într-o pivniță şi nu a ieşit din pivniță de când a început războiul, stătea doar înăuntru, din păcate. Și în ultima zi mi-am văzut tatăl și m-a implorat: „Dragilor, vă rog, plecați! Plecați oriunde, nu știu, doar scăpați de asta!”, spune aceasta.

Potrivit celor doi, soldații ruși au vizat grupurile de civili are așteptau la coadă la apă, mâncare și farmacie. Ei spun că trupele ruse au tras în civili pentru a provoca teroare, cu toate că oamenii nu reprezentau vreun pericol.