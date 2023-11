Shannon Wilcox, actrița care a apărut în „Songwriter”, din 1984, alături de Willie Nelson și în cinci episoade din „Dallas”, a murit pe 2 septembrie.

Shannon Wilcox, actrița care a apărut în „Songwriter”, din 1984, alături de Willie Nelson și în cinci episoade din „Dallas”, a murit pe 2 septembrie.

Moartea lui Wilcox a fost confirmată de agentul ei, Peter Young.

A jucat în filme de succes precum „Frankie și Johnny”, ”Se7en”, „Runaway Bride”

Wilcox a jucat în filme precum „Șase săptămâni”, din 1982, cu Dudley Moore și în „Frankie și Johnny” din 1991 alături de Al Pacino. De asemenea, a jucat rolul mamei lui Elisabeth Shue, Ali Mills, în „The Karate Kid” de John G. Avildsen. A apărut în alte filme notabile de-a lungul carierei sale, inclusiv în „Se7en”, „Runaway Bride”, „Raising Helen”, „The Princess Diaries”, „The Border”, „Legal Eagles”, „For the Boys”, „Exit to Eden”, „Dear God” și „The Other Sister”.

În 1990, a fost distribuită în rolul Anitei în serialul „Dallas”

Wilcox și-a făcut debutul în lumea cinematografiei în serialul de acțiune „Starsky and Hutch” în 1976. Apoi a jucat în mai multe seriale, de la sfârșitul anilor ’70 până în anii ’80, inclusiv însitcomul „Sirota’s Court”. Apoi a fost distribuită în seriale de succes ca „Dog and Cat”, „ Hawaii Five-O”, „Hart to Hart”, „Cagney & Lacey”, „Magnum, P.I.”, „Remington Steele” și „Buck James”.

În 1990, a fost distribuită în rolul Anitei în serialul „Dallas”, unde a jucat timp de cinci episoade. Printre serialele de succes în care a jucat actrița sunt „Grey’s Anatomy”, „Truth Be Told”, „The Resident”, „NCIS”, „ER” și „Matlock”.

Wilcox a fost căsătorită cu chirurgul plastician John Williams din 1965 până la divorțul lor din 1984. A mai fost căsătorită cu Alex Rocco, unul din actorii din „Nașul”, din 2004 până la moartea acestuia, în 2015.

În urma lui Wilcox rămân fiica ei, actrița Kelli Williams, și fiul ei, scriitorul-producător Sean Doyle.

Un alt actor cunoscut s-a stins la începutul lunii

Actorul Peter White, care l-a interpretat pe Linc Tyler în popularul serial „All My Children” timp de patru decenii, a murit, săptămâna trecută, la vârsta de 86 de ani. Actorul a murit în casa sa din Los Angeles în urma unui melanom, a declarat Kathleen Noone, colega sa din serialul „All My Children”, pentru The Hollywood Reporter.

Cunoscut pentru rolurile din teatru și din film, White s-a născut la New York pe 10 octombrie 1937. Și-a început cariera prolifică în soap-opera, cu rolul Jerry Ames din ”The Secret Storm” de la CBS. A apărut și într-un episod din „N.Y.P.D”. Adevărata lansare a carierei lui White a venit odată cu rolul din transpunerea pe ecran, în 1968, a spectacolului de succes de pe Broadway, „The Boys in the Band” , despre o trupă de homosexuali, informează EW.com.

Rolul din „The Boys in the Band” a însemnat un risc pe care și l-a asumat

Scris de Mart Crowley, spectacolul fost considerat o ofensă pentru vremea respectivă. Atunci, majoritatea personajelor gay erau demonizate. White a declarat într-un pentru Soap Opera Digest în 2008 că a dorit să renunțe la acest rol.