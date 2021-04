Pandemia a arătat pentru milioane de oameni din întreaga lume că se poate trăi și fără mersul zilnic la birou, potrivit unei analize Entrepreneur.com.

Între timp, 2021 a început cu o serie de evenimente fără precedent al căror fond abia începe să fie elucidat. ”Fenomenul Gamestop”, care a dezamăgit redditorii și investitorii „tradiționali” la sfârșitul lunii ianuarie, este un bun indicator al perturbării care ar putea să apară în lumea finanțelor.

Deși la prima vedere Y poate părea o procedură a „lumilor diferite”, numitorul comun este că tehnologia funcționează prin reconfigurarea statu quo-ului. Astfel, s-a observat rezistența și retragerea în fața rolului tehnologiei în general și al cloud-ului în special.

De asmenea, am asistat la prejudecăți sau impedimente ancorate exclusiv în apărarea unei lumi corporative care nu mai există.

Întrucât scenariul „post-2020” a lăsat în urmă scepticismul cu privire la munca la distanță, lumea finanțelor începe să experimenteze propriul moment perturbator. Extinderea cumpărării și vânzării acțiunilor deschide un orizont de democratizare într-o zonă despre care până acum se credea solidă precum un zgârie-nori plini de birouri.

Deși Wall Street nu își va pierde importanța peste noapte, totul indică faptul că o nouă piesă de domino a celei de-a patra revoluții industriale este în mișcare. Unii analiști vorbesc chiar despre „stocarea de meme-uri” pentru a-i evalua pe cei a căror creștere sclipitoare am văzut-o în prima lună a lui 2021, cum ar fi GameStop, AMC și chiar Blackberry.

Această evaluare nu ar trebui să ne încurce. Că acțiunile sunt „viralizate” pe măsură ce aceste meme-uri arată clar una dintre noile idei care prinde contur: acele platforme care aduc oportunități de investiții unei generații marcate de conexiunea la informații, inclusiv informații financiare, câștigă teren.

În ultimul an, am văzut această filozofie transpunându-se tot mai mult la diverse companii și în cazul unor acționari individuali printr-o ofertă privată globală (GPO). Rezultatul a confirmat ceea ce am presupus: mii de investitori din peste 100 de țări rup, în tăcere și de pe dispozitivele lor, granițele unei lumi financiare care părea blindată.

În spatele acestei transformări discrete, dar fără echivoc, este esențială existența unor platforme transparente a căror mediere este esențială. În acest sens, este vital ca acele mecanisme care anterior erau opace pentru mulți antreprenori să înceapă să câștige vizibilitate.

Pe măsură ce tragem din ce în ce mai multe concluzii despre ceea ce a însemnat „Big Bang-ul tehnologic” din 2020, devine clar că această combinație dintre tehnologie și abilitare, care a redefinit conceptul și experiența muncii la distanță, începe să reformeze noi tipuri de investitori al căror talent pentru creșterea financiară poate fi testat acum cu mult mai puține bariere.