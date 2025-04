Poliția Română a declanșat o amplă acțiune de control pe drumurile din întreaga țară, pentru a preveni accidentele cauzate de viteză. Campania vizează identificarea șoferilor care depășesc limitele legale și aplicarea de sancțiuni ferme.

Poliția scoate în teren toate radarele disponibile

În această perioadă, Poliția Română derulează la nivel național acțiunea rutieră cunoscută sub denumirea de „Speed”. Scopul principal este sancționarea șoferilor care nu respectă viteza legală.

Această campanie de amploare vine pe fondul statisticilor alarmante privind siguranța rutieră în România. Țara noastră continuă să dețină un loc fruntaș la accidentele soldate cu pierderi de vieți omenești.

„Ați fost oprit pt că ați depășit limita legală de viteză. 106 km, limita legală este 70 km/h”, i-a transmis un polițist unui conducător auto oprit pe marginea drumului.

Statistici dramatice: România rămâne campioana Europei la accidente mortale

Conform unui raport recent al Comisiei Europene, România a înregistrat în anul precedent 77 de decese la un milion de locuitori.

Această cifră este aproape dublă față de media Uniunii Europene, ceea ce ridică semnale de alarmă serioase pentru autorități.

Cauza principală o reprezintă viteza neadaptată la condițiile de drum sau depășirea limitelor legale impuse.

Șoferii, trași pe dreapta și amendați pe loc

Un conducător auto a fost surprins la intrarea în Timișoara circulând cu 86 km/h într-o zonă unde limita era de doar 70. Acesta și-a recunoscut greșeala fără să comenteze.

„Plătesc, ce să fac, am greșit. Erau mai multe mașini, am intrat în depășire, am vrut să depășesc și… m-a luat. No, ce să fac! Probabil m-a prins când chiar eram în depășire”, a spus șoferul sancționat, conform ProTV.

Polițistul i-a comunicat amenda: „Amenda totală 405 lei, cu jumătate prevăzută de lege. Aveți mențiuni?”

„Nu, ce să am”, a răspuns resemnat bărbatul amendat.

Nicio scuză nu convinge radarul

O șoferiță aflată într-o zonă cu trafic aglomerat a fost și ea trasă pe dreapta de oamenii legii. Aceasta a spus că nu a încălcat intenționat limita de viteză: „E o zonă cu trafic intens, nu intenționat”.

Unii șoferi au încercat să obțină clemență invocând diverse motive:

„Sunt la muncă. În zonă”.

Un alt conducător auto a întrebat despre marja de toleranță a aparatului radar:

„Legat de toleranța care se înregistrează după ce… Știam că e 10 km, adică pe aparatul radar. Ce toleranță are?”

Replica agentului a fost fermă: „Este precis”.

Declarațiile autorităților subliniază pericolul vitezei excesive

Comisarul Lazăr Ioan, șeful Biroului de Drumuri Naționale și Rutiere din cadrul Serviciului Rutier Timiș, a declarat:

„Din analizele efectuate la nivelul Poliţiei Române, tronsoanele de drum naţional sunt cele în care viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile meteo rutiere cauzează cele mai multe accidente rutiere”.

România continuă să se confrunte cu un fenomen periculos legat de viteză, iar acțiuni ca „Speed” devin tot mai necesare.