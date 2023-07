Un asasinat în stil mafiot a avut loc în orașul rus Krasnodar, după cum anunță spionajul militar ucrainean. Informațiile de la Kiev dezvăluie felul în care a fost ucis un comandant rus de submarin, Stanislav Rjiţki. Potrivit surselor ucrainene, Stanislav Rjitțki împuşcat mortal în oraşul rus Krasnodar (sud), fără să revendice însă asasinatul, relatează CNN.

Agenția de informații ucraineană spune că Stanislav Rjiţki a fost ucis prin împuşcare luni, de către o ”persoană necunoscută”, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.

The head of the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Defense Ministry, Budanov, said that the agency had nothing to do with the murder of Russian army captain Stanislav Rzhitsky. https://t.co/yQmQnDngiy pic.twitter.com/RTEtas8cJ3

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2023