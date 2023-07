Ultimele imagini difuzate de posturile de televiziune georgiene cu fostul şef de stat Mihail Saakaşvili au îngrozit toată Europa. Acesta apare în cursul unei audieri la tribunal extrem de slăbit, alimentând speculațiile cu privire la starea sănătăţii acestuia.

This is what #Georgia‘s third president Mikheil Saakashvili looks today.

