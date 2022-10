A murit pe loc! Și-a pierdut viața în Donbas, după un atac al rușilor. Medicii nu au putut face nimic

Departamentului de Stat al SUA a precizat că este în contact cu familia și oferă toată asistența adecvată, în urma tragicului eveniment.

„Suntem în contact cu familia și oferim toată asistența adecvată. Din respect pentru intimitatea familiei în această perioadă dificilă, nu avem nimic de adăugat”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, conform cnn.com

Totodată, Departamentul de Stat nu a precizat modul în care s-a produs decesul.

SUA spune că nu sunt indicii că Vladimir Putin pregătește un atac cu arme nucleare în Ucraina

În altă ordine de idei, Administraţia Biden a anunţat anterior că nu există indicii că preşedintele rus, Vladimir Putin, ar pregăti lansarea unui atac nuclear asupra Ucrainei, precizând că Washingtonul va menţine vigilenţa şi că nu vrea un conflict militar cu Moscova.

„Nu am observat indicii, nimic care să ne arate că domnul Putin a luat decizia de folosi arme nucleare sau armament de distrugere în masă în Ucraina. Nu am observat indicii că sistemul politic rus ar pregăti o astfel de decizie”, a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, citat de publicaţia The Hill.

Nu există niciun motiv pentru modificarea configuraţiei de apărare strategică a Statelor Unite

În plus, John Kirby a precizat că nu există niciun motiv pentru modificarea configuraţiei de apărare strategică a Statelor Unite.

„În mod evident, luăm în serios ameninţările. A făcut mai multe comentarii, într-o săptămână sau ceva de genul acesta, şi ştim că ştie că armata sa este supusă unor presiuni intense în Ucraina”, a continuat Kirby, referindu-se la preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. „Cred că aceste elemente generează imperativul de a continua să monitorizăm aceste capabilităţi cât se poate de bine. Şi facem acest lucru”, a precizat oficialul american.

John Kirby a insistat că Statele Unite nu vor un conflict militar cu Rusia şi nu vor trimite trupe în Ucraina. „Nu vrea nimeni ca războiul să escaladeze într-o zonă a capabilităţilor nucleare”, a subliniat el.