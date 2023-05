Știre de ultim moment despre președintele din Belarus, Alexander Lukașenko. Bunul prieten și aliat al lui Vladimir Putin a fost dus de urgență la spital.

Liderul politic a fost transportat, sâmbătă, de urgență la spital. Informația a fost făcută public de presa ucraineană, care a citat surse de la Minsk.

Conform primelor date, accesul la clinica în care a fost internat Alexander Lukașenko ar fi fost închis. În plus, toate drumurile către unitatea medicală sunt bine păzite de forțe înarmate, a arătat Kyiv Independent.

Rusia este în stare totală de șoc. Lukașenko este unul dintre aliații lui Vladimir Putin și a fost văzut ultima oară la Moscova, de Ziua Victoriei. Atunci el a fost prezent la eveniment alături de președintele rus Vladimir Putin.

De altfel, presa occidentală a observat la acel moment că Lukașenko părea palid și slăbit. El nu a participat nici la prânzul oficial organizat de Putin, absență pusă tot pe seama stării de sănătate.

Reuters a notat atunci că Lukașenko părea „obosit și puțin instabil pe picioare, iar un bandaj era vizibil pe mâna lui dreaptă… deși, altfel, nu a arătat semne evidente de rău”.

Unele publicații din Ucraina, citând surse belaruse din opoziţie, au presupus că este posibil ca bandajul să fi acoperit urmele lăsate de un cateter prin care s-ar putea să-i fi fost administrate injecții.

În imaginile surprinse atunci, s-a putut observa cum acesta a discutat cu Putin și cu membri de vârf ai armatei după parada anuală din Piața Roșie. Apoi a fost transportat cu un vehicul către Mormântul Soldatului Necunoscut din apropiere, în timp ce Putin mergea acolo cu liderii Armeniei și a cinci țări din Asia Centrală.

El s-a alăturat celorlalți pentru a depune flori la Mormântul de lângă Kremlin, la doar aproximativ 300 de metri de locul unde mai devreme urmăriseră parada care marchează aniversarea victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în 1945.

Autoritățile din Belarus nu au emis, atunci, declarații cu privire la sănătatea lui Lukașenko. Cu toate acestea, președintele din Belarus a apărut doar la două evenimente publice în ultimele două săptămâni, iar la unul dintre ele vocea i-a fost răgușită.

LUKASHENKO HOSPITALIZED

Belarussian opposition 🇧🇾 reports:

“According to our information, today at around 19:00, Lukashenka arrived at the Republican Clinical Medical Center of the Department of Police of the Republic of Belarus, which is located on the banks of the Drozdy… pic.twitter.com/6rli0ONgBT

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 13, 2023