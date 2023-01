Marți, 23 ianuarie 2023, o serie de oficiali ucraineni de rang înalt au fost demişi din funcțiile lor în cea mai mare remaniere politică din Ucraina din timpul războiului, care arată, potrivit Guvernului de la Kiev, că Volodimir Zelenski este receptiv la reacţiile cetățenilor ucraineni în ceea ce privește acuzațiile de corupție care le-au fost aduse acelor oficiali de rang înalt.

„În timpul războiului, fiecare ar trebui să-și înțeleagă responsabilitatea. Președintele vede și aude societatea. Și el răspunde direct unei cereri cheie a publicului – dreptatea pentru toți…”, a scris, marți, Mihailo Podoliak, consilier principal al lui Volodimir Zelenski, pe contul lui de Twitter.

Zelenskyy’s personnel decisions testify to the key priorities of the state… No „blind eyes”. During the war, everyone should understand their responsibility. The President sees and hears society. And he directly responds to a key public demand – justice for all…

