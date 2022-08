Ghinionul se ține scai de Oana Lis! Mașina ei s-a stricat în mijlocul traficului

Ghinionul se ține scai de Oana Lis! După ce că soțul ei a ajuns în scaun cu rotile, iar tratamentul este prea scump pentru veniturile lor, vedeta a dat peste alte probleme… În timp ce mergea prin București, mașina ei s-a stricat în mijlocul străzii.

Deși este destul de nouă și a fost rar folosită, motorul trebuie schimbat urgent. Ajunsă la capătul puterilor, Oana Lis le-a cerut ajutorul urmăritorilor ei de pe Facebook care se pricep la mașini.

„Pe principiul că nici un necaz nu vine singur… după ce ca „mi s-a stricat” Viorel, mi s-a stricat și mașina și cer și eu un sfat bărbaților pricepuți la auto… Deci, am dat într-o groapă, mi s-a spart baia de ulei, am mai mers 5 minute și nu a mai pornit mașina. Am pus piesă și ulei, dar mașina nu mai pornește. În principiu, în 5 minute, praf, am rămas fără mașină. Deoarece eu neștiind… am încercat să pornesc mașina cică s-a calat motorul și va trebui un motor nou și tribună.

O să am și diagnoza la reprezentanță, dar sigur aceste piese originale sunt foarte scumpe. Deci, Volkswagen Passat 2020, benzină. Vreau să vă cer un sfat… voi ce ați face în locul meu? Unde se găsesc motoare și bune și mai ieftine? Știți vreun service profi care se ocupă de așa ceva? Ce să fac? Pur și simplu, am carnet de 23 ani și conduc, dar sunt șocată cum așa repede s-a stricat o mașina ok și nefolosită decât puțin…și disperată…că asta îmi lipsea. Bineînțeles, că accept situația, bine că nu am avut accident, nu m-am născut în mașină, pot și fără, dar vă cer un sfat…cum să rezolv această situație…dacă ați trecut cumva prin așa ceva sau vă pricepeți la treburi d-astea. Vă mulțumesc anticipat”, a scris, vineri seară, Oana Lis pe contul ei de Facebook.

Viorel Lis a fost externat din spital

Vă amintim că, zilele trecute, Viorel Lis a fost externat în final din spital, însă Oana Lis este tot tristă deoarece soțul ei nu mai poate merge deloc. Acesta se află într-un scaun cu rotile. Totuși, soția sa nu și-a pierdut speranța. Deși cei doi s-au confruntat cu probleme financiare și nu au avut bani de tratamente, oamenii cu suflet mare i-au ajutat să depășească și acest moment.

Oana Lis a cerut constant ajutor oamenilor, iar în prezent are banii necesari pentru a-l trata pe Viorel Lis acasă, fără a mai fi nevoie de deplasarea la spital. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Lis le-a mulțumit tuturor celor care au donat pentru ca acest tratament să fie posibil. Aceasta susține că și câteva persoane publice, dar și oameni obișnuiți au fost implicați și au decis să dea o mână de ajutor.

„Le mulțumesc public. Au donat și câteva persoane publice și prieteni de pe Facebook. Datorită acestor bani pot să-l tratez și acasă. (…) Acum e acasă Viorel. Datorită acestor bani, pot să-i chem să-i facă acasă injecții cu ozon, acupunctură, dar pot chema și un kinetoterapeut. Au donat bani și câteva persoane publice și prieteni de pe Facebook. Le mulțumesc din suflet public tuturor. Și vouă că m-ați susținut.

Viorel are nevoie în continuare de susținere financiară. Dacă puteți și doriți să mai donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim din inimă!”, a mărturisit Oana Lis.