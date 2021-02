Coalițiile politice nu prea funcționează în România și acest lucru este demonstrat în recenta istorie. Fie că vorbim de CDR, de guvernul Dreptate și Adevăr sau de coaliția USL, de toate s-a ales praful, scrie alephnews.ro.

„Începând că 1992, cu Pentagonala Roșie, trecând prin CDR și apoi prin guvernul DA, alianțele în România nu au funcționat. Inclusiv, celebra USL, care avea toate șansele să funcționeze. Noi ne imaginăm că avem în față trei partide, dar dacă ne uităm atent, avem vreo 8. PNL are trei grupări, USR plus are tot trei, 2 in USR și 1 în Plus, UDMR are și el tradițional 2 grupări”, a spus politologul Bogdan Teodorescu.

Numirile prefecților, ultima zâzanie în coaliția de guvernare

Ultima problemă în coaliția de guvernare o reprezintă numirile prefecților. Conform sursei citate, umblă vorba, că împărțirea s-ar fi tras la sorți.

Primul motiv de ceartă este la Cluj-Napoca unde liberalii au luat foc la auzul că vor avea un prefect UDMR-ist. Președintele Consiliului Județean a spus că merge până la demisia din PNL. Alin Tișe, a solicitat joi, printr-o scrisoare deschisă, premierului Florin Cîțu și președintelui PNL, Ludovic Orban, numirea unui liberal în funcția de prefect al județului, în condițiile în care în cadrul coaliției de guvernare s-a stabilit ca postul să revină UDMR.

Amenințările merg până la demisia din partid

„Eu am făcut-o, și o voi face, mergând până la demisia mea din PNL. Și nu voi fi singurul. Politica are și ea limite peste care nu ar trebui să trecem. Vă solicit îndreptarea acestei enorme greșeli la Guvern și numirea ca prefect de Cluj a unei persoane competente din PNL Cluj”, a declarat președintele CJ Cluj.

La Suceava, se anunță o nouă posibilă problemă, după ce USR a luat funcția de prefect și ar putea fi un ghimpe pentru Gheorghe Flutur de la PNL.

Excepția din Capitală

Traian Berbeceanu rămâne excepția, acesta fiind un caz aparte. Își făcea bagajele să plece, când USR-PLUS l-au anunțat că rămâne opțiunea lor și astfel acesta rămâne prefect.

„Am văzut și eu declarațiile domnului președinte, Dacian Cioloș. Prin declarațiile pe care le-a făcut, dă dovadă că pune mai presus interesele cetățenilor decât interesele de partid. Voi rămâne prefect până în ultima zi de mandat și îmi voi face datoria alături de colegii mei”, a spus Berbeceanu.

În prezent este rumoare mare în rândul liberalilor, mai ales că mai sunt șase luni până la Congres. Se duc lupte grele în interior pentru reașezare pe poziții. Actualul lider PNL, Ludovic Orban mai vrea un mandat, însă rămâne de văzut câtă putere au contestatarii lui.

