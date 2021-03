850 de lei tona de deșeuri. Primarul Sectorului 2: Tariful este destul de mare

Radu Mihaiu a precizat că a cerut o părere de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) cu privire la tariful cerut de către operatorul de salubritate. ANRSC, autoritatea care verifică tarifele de salubritate, a precizat că tariful cerut este insuficient fundamentat.

„Din păcate, tariful transmis de către operator, care se află în consultare publică, este unul destul de mare. Am cerut şi o opinie de la ANRSC, autoritatea care verifică tarifele acestea, şi am primit un răspuns cum că acest tarif este insuficient fundamentat. Avem un consilier local care a pus nişte întrebări absolut legitime către operatorul de salubritate, la care nu am primit încă răspuns. Întrebarea era cum s-a format acest tarif şi de ce se ajunge la 850 de lei tona de deşeuri, care s-ar traduce în costurile pe care le-ar plăti cetăţenii. Drept urmare, pentru că nu vrem să aprobăm un tarif pe repede înainte, ci vrem să fie un tarif corect – care să îi permită operatorului să plătească salarii, să facă şi profit, dar pe de altă parte nici cetăţenii să nu plătească ceva mult prea mare şi mult mai mare decât se întâmplă în alte sectoare – neavând încă aprobat un tarif corect pentru cetăţenii Sectorului 2, ne vedem puşi în situaţia ca pe o perioadă limitată să finanţăm acest serviciu de salubritate prin această taxă a persoanelor care nu au contract”, a arătat edilul într-o intervenţie live pe Facebook.