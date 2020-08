Industria jocurilor de noroc este considerată a fi printre cele mai flexibile sectoare ale economiei mondiale în prezent, aflată în continuă creștere. Se preconizează că până la sfârșitul anului 2020, piața mondială va genera venituri de până la 160 miliarde de dolari, unde cea mai populară platformă de jocuri este cea mobilă. Informații despre top casino online România găsim pe această pagină, un clasament realizat de experții analitici de la Bestcasinosites.net.

Ce caracteristici trebuie să aibă un casino online pentru a intra în topul celor mai buni operatori de jocuri de noroc? În primul rând, trebuie să obțină licență de la organismul de reglementare din România, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Indiferent că este operator autohton sau un operator străin, acesta nu își poate oferi serviciile cetățenilor rezidenți din România fără licența ONJN.

După ce este bifată siguranța datelor personale dar și a celor bancare, următoarea caracteristică urmărită este selecția de jocuri, care trebuie să cuprindă titluri din toate categoriile de jocuri – sloturi, jocuri de masă, jocuri Live, Bingo, bilete de răzuit și altele. Vom acoperi top 7 cele mai bune cazinouri online, din lista analiștilor de la Bestcasinosites.net, care se pare că au cele mai bune rezultate de-a lungul vremii și nu numai în 2020.

NetBet Casino

Experiența de peste 20 de ani, parteneriatul cu peste 30 de furnizori de software de casino, o bibliotecă cu peste 1000 de titluri renumite, un catalog activ cu 13 promoții să oferte dar și serviciile de asistență impecabile oferite utilizatorilor, au ridicat operatorul NetBet pe cea mai înaltă treaptă în clasamentul cazinourilor online. Acest site de jocuri de noroc este popular pentru opțiunile sale de pariuri diversificate, de la pariuri sportive, jocuri live, jocuri stil Vegas dar și cea mai mare cameră de poker existentă.

Unibet casino

Unibet este un brand de succes, care și-a început călătoria în această industrie acum 23 de ani, pentru a îndeplini dorința unui jucător de succes, de altfel și fondatorul companiei, Anders Strom. Accentul a fost pus pe jucător, pentru ca acesta să efectueze pariuri informate, asistați de servicii clienții la nivel local. În scurt timp, Unibet a devenit una dintre cele mai bune platforme de jocuri de noroc online și parte din Grupul Kindred, una dintre cele mai mari companii de jocuri de noroc pe plan mondial. Site-ul este ușor de utilizat, cu o selecție bogată de jocuri – peste 400 de video sloturi, jocuri de masă, jocuri live, bingo și pariuri sportive.

Betfair casino

Betfair este un brand de top în pariurile online, disponibil de mai multe vreme pe piața noastră. De curând a fost introdus și categoria de jocuri de cazino, care s-a dovedit a fi la nivelul așteptărilor. Cea mai mare parte a software-ului este furnizat de Playtech, unul dintre numele de top din iGaming. Platforma este impecabilă, în culori moderne, funcționează perfect și este dedicată complet nevoilor jucătorului. Este foarte intuitiv și ușor de navigat și oferă o mare flexibilitate. Puteți să vă jucați direct prin browser, să descărcați cazinoul de pe PC sau să folosiți telefonul mobil și să jucați din mers la mai multe categorii de jocuri – sloturi video, jocuri de mese, jocuri live, bingo sau pariuri sportive.

888 Casino

Cazinoul 888 face parte din prestigiosul grup 888 Holdings, care are o experiență de peste 20 de ani în industrie și care a câștigat numeroase premii prestigioase la EGR dar și premii globale pentru jocurile dezvoltate. În 2019, 888 casino a câștigat din nou cel mai respectat titlu din industrie și anume Casino Operator of the Year 2019 – EGR Awards. Pe plan mondial, 888 Casino are peste 25 de milioane de utilizatori, care se bucură de jocurile de pe platforma sa, furnizate de sofware-ul propriu – Dragonfish dar și de alți giganți din industrie, precum NetEnt, Microgaming sau NetxtGen Gameing.

Betano casino

Betano Casino este unul dintre cei mai tineri jucători din industrie, un site de jocuri de noroc online care oferă servicii de jocuri de casino și pariuri sportive. Acesta oferă servicii de jocuri de noroc sigure, sub licența ONJN, pe teritoriul României și este în prezent este clasat drept unul dintre cele mai bune cazinouri online din Europa Centrală. Platforma de jocuri este ușor de folosit și oferă o varietate uriașă de jocuri, un catalog de bonusuri atrăgător și un serviciu clienți impecabil.

WinBet Casino

WinBet Casino este un jucător nou, deținut și operat de o companie bulgărească, Global Interactive Solution Limited, înregistrată în Malta. Deja un nume consacrat, cu locațiile sale terestre, WinBet a făcut sigurul pas logic care la creșterea sa globală. Platforma de jocuri de noroc online are un design plăcut, în culori sugestive, roșu, negru dar și verde, culoare care este asociată cu banii și viața în sine. Operatorul oferă un portofoliu variabil, cu toate categoriile de jocuri incluse și bineînțeles, caracteristica care l-a consacrat, Jackpot Cards Progresiv. Platforma de jocuri Live este una dintre cele mai mari, la această oră, din România , cu peste 20 de jocuri de la furnizori precum Evolution Gaming și Ezughi.

Fortuna Casino

eFortuna Casino este printre primele cazinouri online care au luat licența ONJN. Înființată în 1990 în Praga, de către Michael Horacek, Fortuna avea să capete o companie soră în Slovakia. În cei 30 de ani de activitate, au fost înființate peste 1600 de agenții de pariuri în Cehia, Slovacia și Polonia. În România eFortuna este deținută și operată de o Compania S.C. Bet Zone S.R.L., cu sediul în București. Platforma de cazinou este complexă, cu jocuri furnizate de la cele mai importante companii de software – Playtech, EGT și Novomatic și oferă peste 360 de jocuri – sloturi, ruletă, blackjack, video poker Hilo Premium, Casino Hold’em și Baccarat, în format RNG sau Live.

2020 nu a fost un an ușor, unde multe industrii au fost afectate negativ, în special pentru întreprinderile care nu au avut soluții flexibile de a se adapta la noile reguli. Milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă și sute de afaceri au falimentat. Industria jocurilor de noroc a avut de suferit de asemenea, unde segmentul fizic a trebuit să închidă toate locațiile pe timpul restricției. Cu toate acestea, latura cazinourilor online a fost favorizată. Datorită distanțării sociale și izolării de sine, site-urile de jocuri de noroc și-au mărit traficul cu peste 30% în ultimele luni.

Sursa foto: Pixabay.com