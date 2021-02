Bucureștenii care vor să se vaccineze primesc o veste bună. Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că un număr de 42.000 de doze de vaccin Moderna vor ajunge vineri la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”.

Potrivit sursei citate, transportul va fi asigurat de firma producătoare, dozele de vaccin urmând să fie aduse la Bucureşti pe cale terestră şi depozitate la Centrul Naţional de Stocare. De asemenea, în perioada următoare acestea vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel naţional.

De menționat este faptl că administrarea de vaccinuri Moderna a început joi dimineaţă, din cele două tranşe sosite până în prezent în România.

În ceea ce privește recomandarea pentru acest vaccin produs de Moderna, se recomandă administrare în două doze, la interval de 28 de zile, pentru persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Ce vaccin este mai eficient

În ceea ce privește eficiența pe care fiecare vaccin anti-covid o are, cele două variante de vaccinuri disponibile în UE sunt foarte asemănătoare. Eficacitatea celor două vaccinuri este aproximativ aceeaşi. Vaccinul BioNTech Pfizer are o eficacitate de 95% în prevenirea bolii COVID-19, în timp ce vaccinul Moderna are o eficacitate de 94,1%. Ambele vaccinuri utilizează tehnologia ce se bazează pe ARN mesager, mai menţionează CNCAV.

Centrul Naţional de Stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul Institutului “Cantacuzino” este complet autorizat şi avizat de către Autoritatea Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România – autoritatea naţională cu competenţă în domeniul medicamentului de uz uman.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” poate desfăşura, în calitate de distribuitor angro, operaţiuni de deţinere, custodie şi livrare pentru medicamente cărora li se aplică criterii suplimentare de tipul: produse în acord cu art. 806 din Legea 95/2006 republicată: medicamente imunologice, respectiv produse cu distribuţie în “lanţul rece” (care necesită manipulare la temperaturi scăzute), mai arată sursa citată.