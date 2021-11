4 din 10 comenzi de tichete cadou oferite de companii angajaților sunt comandate în perioada sărbătorilor de iarnă

Cardurile şi tichetele cadou sunt scutite de impozit pe venit şi de taxe sociale salariale, în limita unui plafon maxim de 150 de lei per beneficiar. De Crăciun, companiile pot oferi tichete cadou atât angajaţilor, cât şi copiilor minori ai acestora. 4 din 10 comenzi de tichete cadou din cursul unui an sunt acordate în perioada sărbătorilor de Crăciun. Un procent de 20% este reprezentat de comenzile de Paște, în timp ce diferența procentuală este alocată evenimentelor interne sau altor sărbători legale, precum 8 Martie și 1 Iunie, conform unui comunicat.

În 2021, tot mai multe companii optează pentru soluții digitalizate de motivare a angajaților: față de anul trecut, s-a dublat numărul beneficiarilor de carduri. În România, județele Arad, Maramureș și Bistrița au înregistrat cea mai bună creștere în tranziția către digitalizarea beneficiului de cadou. Clienții Up România își pot accesa cardul Up Cadou din aplicația Up Mobil, iar plățile pot fi făcute simplu, de pe telefon sau ceas. Astfel, utilizatorii nu mai au grija cardului fizic când îl uită în altă geantă sau haină. Mai mult, cei care folosesc Up Mobil beneficiază de oferte speciale ale partenerilor, își pot verifica soldul și istoricul tranzacțiilor în orice moment.

Nevoia generală de flexibilitate la locul de muncă

„Ultimii doi ani au fost marcați de nevoia generală de flexibilitate la locul de muncă, dar și în alegerea beneficiilor extrasalariale. Cardul Up Cadou, spre deosebire de darurile clasice în obiecte sau produse, permit angajaților să-și aleagă singuri cadoul de Crăciun, în funcție de nevoile și interesele lor. În plus, aceștia se pot bucura de libertatea cumpărăturilor oriunde și oricând. Pentru a încuraja companiile să ofere în această perioadă daruri cu impact emoțional personal, Up România va oferi costuri zero de emitere și livrare celor care optează pentru cardul Up Cadou până la 24 decembrie 2021”, a declarat Elena Pap, Director Regional Up Group.

Departamentele de resurse umane pot administra cardurile Up Cadou într-un mod simplu și rapid din platforma www.uponline.ro. Angajații sunt notificați la scurt timp că au primit bonusul și pot folosi întreaga sumă sau o parte din ea fără a fi condiționați, așa cum se întâmplă la valoarea unui tichet pe suport de hârtie.

Rețeaua de magazine partenere în care poate fi folosit cardul și tichetele Up Cadou include branduri și magazine din diverse domenii, precum IT&C, fashion & beauty, home & deco, librării, farmacii și clinici medicale, hypermarket-uri sau restaurante. Lista națională a partenerilor este disponibilă în aplicația Up Mobil (pentru utilizatorii de carduri) și pe site-ul www.upromania.ro.