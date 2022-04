Visezi la o super bautura aromata, cu gandul la mare? Nu poti chema marea la tine acasa, insa cocktailul da. Trebuie doar sa ai un mixer sau un blender la indemana. Daca esti incepator in ale bucatariei, asigura-te ca te echipezi cu un sort sau imbraca-te cu haine de stat prin casa. Nu credem ca vrei sa iti stropesti tricoul preferat cu sos de rosii. Intra in bucatarie si hai sa gatim impreuna! Te asiguram ca nu va fi o munca grea!

1. Mojito

Deja si noi ne gandim la concediu. Insa, sa revenim la reteta.

Ingredienteꓽ 2 lime, apa minerala/sifon, 200 ml rom alb (daca vrei cu alcool), 10 frunze de menta, gheata.

Pentru mojito, foloseste un blender, punand toate ingredientele de mai sus. In felul acesta, acestea se vor amesteca foarte bine, iar rezultatul va fi delicios. Dupa 5-10 secunde, opreste blenderul, adauga suplimentar frunze de menta si gheata, in functie de preferinte. Serveste-l dintr-un pahar, cu pai. Imagineaza-te ca esti vacanta mult asteptata!

2. Prajitura tavalita cu cocos!

Daca ai savurat cocktailul, iti propunem o retea mi-nu-na-ta de ceva dulce, foarte usor de facut cu un mixer – Prajitura tavalita cu cocos!

Pentru blat, ai nevoie deꓽ

8 oua

8 linguri apa

220g zahar tos

160g faina

1 plic praf de copt

1 praf de sare

1 pliculet zahar vanilat

Glazuraꓽ

2 pachete unt

50g zahar pudra

10 linguri cacao

O jumatate litru lapte sau apa

5 pachete cocos

Sa trecem la treaba!

Mod de preparareꓽ separi ouale, peste albusuri adaugi praful de sare si cele 8 linguri de apa. Cu ajutorul mixerului, bati albusurile foarte bine, pana se formeaza o spuma tare (daca intorci bolul, aceasta nu trebuie sa cada, asa poti vedea daca mai trebuie sa insisti cu mixerul sau e suficient). Cand albusurile s-au intarit, adauga putin cate putin zaharul tos si continua sa amesteci cu mixerul. Continua cu adaugarea galbenusurilor, a zaharului vanilat, a fainei amestecata cu praful de copt. Pune compozitia intr-o tava, introdu-o in cuptor pentru aproximativ 20-40 de minute. Pentru a vedea daca blatul este copt, inteapa-l cu o scobitoare, daca iese curata, este gata.

Pentru glazura, se pun pe foc toate ingredientele, iar dupa 2-3 minute, adaugi si untul. Tai blatul in bucati mici, iar pe acestea le treci prin glazura, iar apoi prin cocos. Prajitura tavalita e numai buna de savurat!

3. Omleta cu ardei rosu si bacon

Sparge ouale (2, 3, cate vrei) intr-un bol, amesteca 15 secunde cu mixerul. Pune ardeiul tocat impruna cu baconul intr-o tigaie in care ai pus o lingura de ulei, amesteca maxim 1 minut, iar apoi toarna compozitia de oua mixate. Dupa ce omleta s-a rumenit, intoarce-o pe cealalta parte, pentru o coacere uniforma. Pofta buna!

In zilele noastre, mixerul si blenderul sunt un ajutor de nadejde in orice bucatarie. Imaginati-va cat de greu poate fi sa bateti albusuri cu vechiul tel, va dura foarte mult! In blender sau mixer, puteti amesteca legume pentru o supa crema fina. Retete usoare sunt extrem de multe, insa conteaza sa aveti cele doua ajutoare. Rezultatul va va surprinde!